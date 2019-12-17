В МОН одобрили новые правила приема в вузы: что изменится

Новые правила приема абитуриентов в вузы обнародовали в Минобразования во вторник, 17 декабря.

Согласно с новшествами, порог для вступления на бюджет составит не менее 125 баллов, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в 2020 году поступающие одновременно смогут подать пять заявлений на любые специальности.

"В 2020 порог для вступления на бюджет составит не менее 125 баллов, но одновременно поступающие смогут подать пять заявлений на любые специальности. Эти и другие новации предусмотрены условиями приема в учреждения высшего образования в 2020 году - соответствующий приказ МОН зарегистрирован в Министерстве юстиции и вступил в силу сегодня, 17 декабря 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

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Также отмечается, что в следующем году на бакалавра впервые будут принимать сертификаты внешнего независимого оценивания четырех лет: в 2017 (кроме иностранных языков), 2018, 2019 и 2020 по всем предметам. Поступающий сможет подать сертификаты в любой комбинации, а именно, можно будет подать в одном пакете один сертификат 2017 года, один 2018 и 2019, или же все одного года.

Регистрация электронных кабинетов и загрузки в них документов будет начинаться 1 июля, а прием заявлений и документов - 13 июля.

Кроме того, будут расширены возможности для поступающих с особыми образовательными потребностями. В следующем году заведения должны будут обеспечить таким абитуриентам условия для прохождения экзаменов.

Отмечается, что для вступления на ряд специальностей установленные пороговые баллы. Как и в 2019 году, 150 баллов ВНО по вторым и третьим конкурсным предметам нужно иметь для поступления на специальности "стоматология", "медицина", "педиатрия". Немного повысился конкурсный балл на специальности "право", "публичное управление и администрирование", "международные отношения" - из 130 баллов он вырос до 140.

Поступающим на бакалаврат на основе младшего специалиста нужно будет обязательно подавать сертификат ВНО по украинскому языку и литературе. Кроме того, для обучения по специальности "экономика" и специальностям отраслей знаний "управление и администрирование" и "публичное управление и администрирование" дополнительно нужно будет подавать сертификат ВНО по математике (математике или истории Украины для вступления в контракт).

Впервые будет госзаказ на подготовку младших бакалавров как на степень высшего образования. Важно, что для этих абитуриентов не будет действовать порог 125 конкурсных баллов для участия в конкурсе на бюджет.

В 2020 году также планируется расширить перечень специальностей, на которые нужно будет сдавать единый вступительный экзамен по иностранному языку по технологии ВНО на магистратуру. Так, в 2020 году составления единый экзамен предусмотрено для более 80 специальностей.

Кроме того, подчеркивается, что важной новацией является то, что подача электронных заявлений теперь будет доступна не только для поступающих на базе 11 классов, но и для поступающих в магистратуру после бакалаврата. Кроме того, возможность подачи документов через е-кабинеты будет у поступающих, имеющих право на льготы.

Ранее в министерстве образования и науки Украины всячески стараются найти дополнительные источники для повышения заработной платы учителей. Так, новая глава ведомства Анна Новосад даже придумала, как это можно сделать.

Также напомним, министр Новосад объявила о переходе всех русских школ на украинский язык.