Концессия вузов и больниц - очередной грабеж Украины

Министр Милованов анонсировал передачу в концессию вузов и больниц / РБК Украина

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов недавно заявил, что украинские чиновники всерьез рассматривают возможность отдать в концессию больницы и высшие учебные заведения – университеты.

Вся эта история с концессией в нашей стране и той властью, которая сегодня у нас есть, мне больше напоминает распродажу украинских активов задаром. Возможно, кто-то на этом и зарабатывает, но мы не можем об этом знать.

Говорить о том, что это заработок для Украины и ее народа, не приходится. Соответственно, они не смогли обеспечить долю приватизации на 17-18,21 миллиардов гривен, то что ранее планировалось в бюджетах, и теперь это решили сделать через концессию и раздачу активов неукраинским бизнесменам-олигархам. Хотя, возможно, что-то перепадет и отечественным.

Читайте такжеЧем опасна передача Укрзализныци немцамУтверждение того, что больницы или вузы нужно передавать в концессию – это абсолютно предательская позиция, которая не имеет под собой никакого экономического обоснования. Оно может быть только одно – эти учебные заведения или больницы были построены во времена СССР руками украинских людей и, как правило, находятся в центральной части города или в привлекательных жилых массивах. И это приведет к тому, что новые владельцы, которые получат право собственности на эти объекты, сделают все возможное, чтобы все лакомое ушло с молотка, а все убыточное потом вернут назад в руки государства. Потому это – еще один грабеж Украины.

С другой стороны, не стоит исключать и того, что власть таким образом может вбрасывать в украинское общество очередную страшилку, чтобы отвлечь внимание от основных вещей, например, от того, что происходит с рынком земли.

Игорь Гарбарук, международный эксперт, экономист, специально для Главреда