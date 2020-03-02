УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Ин Тайм – банкрот: Новая почта озвучила корень проблем у конкурента

2 марта 2020, 16:26

В настоящее время Новая Почта разрабатывает план действий в сложившейся ситуации.

Компания Ин Тайм стала банкротом / скриншот из официального сайта

Компания Ин Тайм остановила работу в связи с банкротством, заявил совладелец группы компаний Новая почта Владимир Поперешнюк.

"Ин Тайм - банкрот... Это плохая новость для пострадавших клиентов, работников, поставщиков. Это также плохо для всей отрасли, от этого страдает репутация всего рынка ... Я не знаю точных причин трагедии Ин Тайма, но в любом случае главную ответственность за это понесут владельцы и менеджмент", - написал он на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, в настоящее время Новая Почта разрабатывает план действий в сложившейся ситуации.

"Ми готовы встретить новых клиентов, быстро переключить их в нашу систему и плодотворно сотрудничать", - добавил совладелец Новой Почты.

Добавим, что в комментариях под сообщением Поперешнюка украинцы активно обсуждают сложившуюся ситуацию.

"Зрозуміло, що бізнес це ризик. І всі мають право на трабли, навіть на банкрутство... Але вкотре впевнююся, що люди провіряються при форсмажорних обставинах! Люди наразі власники/керівництво ІнТайм.... Мені особисто пощастило, я всі доставки свої встиг забрати ще тиждень до цього, але знаю багатьох клієнтів, які просто влетіли в цю халепу і пробують вигребсти з неї за ці дні - забрати посилки, документи, гроші... Дуже не гарно повів себе ІнТайм, на базі таких випадків може нажаль формуватися негативне мислення до системних компаній. Повторюся, що мені особисто дуже пощастило, адже через них був рух коштів і товару, а комусь наразі повна емоційна срака...", -пишет Ромио Гурочкин.

"Це погана новина і для Вас, пане Володимире, оскільки відсутність сильного конкурента з часом дозволяє самому собі розслабитись", - добавил Тарас Писаржевский.

"Наступний Автолюкс. Такий самий колхоз, як і Інтайм. Як було 10 років тому у них, так і зараз залишається. Страшно на відділення заходити", - пишет Сергей Грицюк.

"Нова пошта зажерлася, і тепер буде жерти ще більше", - убежден Витольд Мельник.

Отметим, что накануне в службе доставки Ин Тайм  заявили о техническом сбое в информационной системе компании, а также о закрытии части отделений. 

"Несмотря на остановку магистральной логистики и закрытии части отделений, мы продолжаем делать все возможное, чтобы выдавать грузы отправителям/получателям. Сегодня достигнута договоренность с ключевыми игроками рынка логистики о помощи нам в сложившейся ситуации. Доставка грузов будет проведена их ресурсами в рамках соответствующих сетей отделений, где клиенты смогут получить ожидаемое", - было сказано в сообщении, обнародованном службой в воскресенье.

Напомним, ранее сообщалось, в Украине приостановила работу одна из служб доставки Ин Тайм. Работники компании, которым накануне сообщили об увольнении, вышли утром 29 февраля на акцию протеста и требовали погасить долги по зарплатам.

Как пишут пользователи в Сети, кроме бывших сотрудников блокировали работу транзитного терминала Ин Тайм в столице также и клиенты, посылки которых зависли по пути к их адресатам.

Новая почта доставка товара новости Украины банкрот Ин Тайм служба доставки
Сейчас вы просматриваете новость «Ин Тайм – банкрот: Новая почта озвучила корень проблем у конкурента». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:15
Долгожданный Meet&Greet: 10 причин пойти на In Flames новости компании
16:55
Microsoft показала первый тизер Halo: Combat Evolved Anniversary на PC
16:26
Ин Тайм – банкрот: Новая почта озвучила корень проблем у конкурента
16:25
Как сделать скриншот на телефоне - лучшие способы и программы
16:05
"Зеленский на пороховой бочке": эксперт предупредил об угрозе военного переворота
15:58
"Швырнуть бы бомбу на Москву, но у нас ее пока нет": Потураев сделал громкое заявление Видео
15:53
Удача в делах и деньги – благоприятные дни для стрижки в марте 2020 Видео
15:45
Тролли 2 Мировое турне - украинские звезды озвучили самый музыкальный мультик года Видео
15:30
За обещание сажать Зеленского будут бить, как Порошенко - эксперт
15:29
Потрясные постные блюда на каждый день: простые рецепты Видео
14:57
"Кого-то уволить, кого-то назначить": Слуга народа на собрании обсудит дела Кабмина
14:51
"До +15": синоптик спрогнозировала Украине погодный рахат-лукум
14:50
"Огромная дилда в письке": "главная пися королева" Maruv засветила сочное тело
14:45
Мода весна 2020 – в моде эффектная юбка-карандаш и джинсовые юбки: фото Фото
14:24
Перерезали горло, тело сожгли: в Харькове в коллекторе нашли погибшую девушку
14:23
Создатели Until Dawn поделились новым трейлером хоррора Little Hope
14:22
Поезд в завтрашнее дно, или Почему Зеленскому нужны громкие отставки мнение
14:16
Коронавирус "устал" от китайцев: в Ухане упало количество больных и закрыли больницу
14:02
Названо самое вредное сливочное масло и почему оно крошится
13:53
Выстрел в голову: на Львовщине мужчина расправился с любовницей и подстрелил прохожего Видео
13:42
Скандал на Голосе: 1+1 дал официальное пояснение Видео
13:20
Промоутер назвал возможную дату нового боя обидчика Кличко с Уайлдером
13:04
"Жду когда назовут геем": Зозуля ответил на новые оскорбления испанских ультрас
12:57
Измерение температуры неэффективно: ВОЗ шокировала заявлением о коронавирусе Видео
12:44
Диетолог раскрыла важные факты о голодании: кому пойдет на пользу Видео
12:43
Гончарук прокомментировал ужин с Ермаком и рассказал о рокировках в Кабмине
12:40
Жуткая игра о смертельной болезни Мор получила дату выхода на PS4
12:30
Маникюр весна 2020 – в моде лавандовый маникюр и двойной френч: фото Фото
12:26
Что посмотреть весной - лучшие сериалы марта 2020 Видео
12:06
"Дань ху*ло заплатит султану": встречу Путина и Эрдогана подтвердили в Москве
12:00
Путин рассказал, на что ему жаловался Трамп
11:51
Гончарук ответил на слухи об отставке и анонсировал консультации с Зеленским
11:38
Головой удар в лицо: Киву вызвали в ГБР
11:36
"Леша, ты остаешься?": Гончарук раскрыл свое будущее в Кабмине Фото
11:23
Что пить вместо кофе: названы три напитка Видео
11:19
Тысячи их: Европа дрожит перед вторжением миллионов мигрантов
11:19
Бесплатное демо Final Fantasy 7 Remake уже доступно всем
11:03
Под Рябошапкой опять зашаталось кресло: вопрос с отставкой может решиться уже в среду Видео
10:55
"Убийства в Ростовской области": Мельничука будут судить в Салониках
10:33
Война в Сирии: армия Асада отвоевала Серакиб, 100 тысяч сирийских беженцев идут в Европу
10:30
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: личный рекорд и потоки грязи Видео
10:22
Вокруг шоу Голос Країни раздувают сепаратистский скандал Видео
10:11
Подозрение на коронавирус: назван диагноз двухлетнего ребенка в Тернополе
10:05
Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 7 выпуск 01-03-2020: слепые прослушивания Видео
10:00
"Отбирают последнее у нищих": что ждет Украину с закрытием больниц из-за медреформы
09:44
"Перезагрузка" Богдана: стало известно о судьбе экс-главы Офиса Зеленского
09:18
Украинцев предупредили о температурной аномалии в марте
08:51
Эрдоган в Сирии сейчас делает то, что Путин мог сделать в Украине мнение
08:50
Как правильно войти в Великий пост и как есть картошку и не толстеть Видео
08:35
"Это мужчина или женщина?": названа вероятная замена Пристайко
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять