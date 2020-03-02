Ин Тайм – банкрот: Новая почта озвучила корень проблем у конкурента

Компания Ин Тайм стала банкротом / скриншот из официального сайта

Компания Ин Тайм остановила работу в связи с банкротством, заявил совладелец группы компаний Новая почта Владимир Поперешнюк.

"Ин Тайм - банкрот... Это плохая новость для пострадавших клиентов, работников, поставщиков. Это также плохо для всей отрасли, от этого страдает репутация всего рынка ... Я не знаю точных причин трагедии Ин Тайма, но в любом случае главную ответственность за это понесут владельцы и менеджмент", - написал он на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, в настоящее время Новая Почта разрабатывает план действий в сложившейся ситуации.

"Ми готовы встретить новых клиентов, быстро переключить их в нашу систему и плодотворно сотрудничать", - добавил совладелец Новой Почты.

Добавим, что в комментариях под сообщением Поперешнюка украинцы активно обсуждают сложившуюся ситуацию.

"Зрозуміло, що бізнес це ризик. І всі мають право на трабли, навіть на банкрутство... Але вкотре впевнююся, що люди провіряються при форсмажорних обставинах! Люди наразі власники/керівництво ІнТайм.... Мені особисто пощастило, я всі доставки свої встиг забрати ще тиждень до цього, але знаю багатьох клієнтів, які просто влетіли в цю халепу і пробують вигребсти з неї за ці дні - забрати посилки, документи, гроші... Дуже не гарно повів себе ІнТайм, на базі таких випадків може нажаль формуватися негативне мислення до системних компаній. Повторюся, що мені особисто дуже пощастило, адже через них був рух коштів і товару, а комусь наразі повна емоційна срака...", -пишет Ромио Гурочкин.

"Це погана новина і для Вас, пане Володимире, оскільки відсутність сильного конкурента з часом дозволяє самому собі розслабитись", - добавил Тарас Писаржевский.

"Наступний Автолюкс. Такий самий колхоз, як і Інтайм. Як було 10 років тому у них, так і зараз залишається. Страшно на відділення заходити", - пишет Сергей Грицюк.

"Нова пошта зажерлася, і тепер буде жерти ще більше", - убежден Витольд Мельник.

Отметим, что накануне в службе доставки Ин Тайм заявили о техническом сбое в информационной системе компании, а также о закрытии части отделений.

"Несмотря на остановку магистральной логистики и закрытии части отделений, мы продолжаем делать все возможное, чтобы выдавать грузы отправителям/получателям. Сегодня достигнута договоренность с ключевыми игроками рынка логистики о помощи нам в сложившейся ситуации. Доставка грузов будет проведена их ресурсами в рамках соответствующих сетей отделений, где клиенты смогут получить ожидаемое", - было сказано в сообщении, обнародованном службой в воскресенье.

Напомним, ранее сообщалось, в Украине приостановила работу одна из служб доставки Ин Тайм. Работники компании, которым накануне сообщили об увольнении, вышли утром 29 февраля на акцию протеста и требовали погасить долги по зарплатам.

Как пишут пользователи в Сети, кроме бывших сотрудников блокировали работу транзитного терминала Ин Тайм в столице также и клиенты, посылки которых зависли по пути к их адресатам.