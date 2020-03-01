"Где наши посылки?": в Украине "накрылась" одна из крупнейших служб доставки - в Сети негодуют

Недовольные клиенты пришли под офис Ин Тайма / ТСН

В Украине приостановила работу одна из частных служб доставки Ин Тайм.

Работники компании, которым накануне сообщили об увольнении, вышли утром 29 февраля на акцию протеста и требовали погасить долги по зарплатам.

Как пишут пользователи в Сети, кроме бывших сотрудников блокировали работу транзитного терминала Ин Тайм в столице также и клиенты, , посылки которых зависли по пути к их адресатам.

Как говорится в сюжете ТСН, люди отправляли посылки компанией Ин Тайм, но так и не дождались ценный груз и документы, среди которых паспорта и визы.

"Никто не может сказать, где находится мое снаряжение, которое я отправлял в Ужгород. По информации, которая есть у меня, мои вещи уже выданы, но это неправда, потому что склады в городе закрыты", – говорит пострадавший Валерий.

Со своей стороны киевлянка Юлия Кузьмич не может найти свой лук из Нидерландов – 2,5 тонны. Она даже боится озвучить стоимость такой закупки.

"Они с понедельника не берут трубку. Менеджеров нет. Никого нигде нет ", – возмущается женщина.

Во время протеста выезд с терминала попытались заблокировать водители перевозчики, потому что с ними тоже не рассчитались. Клиенты, которые собрались под забором, предлагали найти компромисс, однако тщетно.

По информации клиентов, по Украине действительно закрыты большинство отделений компании, а телефон контакт-центра не отвечает. На сайте Ин Тайма говорится, что посылки не принимают по техническим причинам. В то же время телефон генерального директора Сергея Грачева находится вне зоны.

На сайте отзывов люди массово жалуются на услуги компании, а представители "Ин Тайма" прекратили отвечать на сообщения еще с 25 февраля. В комментариях пишут, что многие не могут получить не только наложенные платежи, но и визовые документы из посольства. Пользователи утверждают, что компания – банкрот.

Однако официального объявления от компании об этом нет. Руководитель столичного терминала Ин Тайма заверил, что ситуацию пытаются решить и пообещал, что со следующей недели они развезут все посылки.

Ранее Главред писал, что сервис для размещения онлайн-объявлений OLX поделился довольно любопытной статистикой. Совместно с институтом исследования рынка GfK удалось выяснить, что же украинцы покупают в олайне чаще всего.

Также напомним, в столице в среду, 26 февраля, неизвестный ограбил одно из отделений Новой почты на улице Ярослава Гашека 83 в Дарницком районе. Около 21:00 в помещение ворвался мужчина, который угрожал сотрудникам предметом, похожим на пистолет.