"Квест на выживание": украинец вернулся из Польши домой и испытал шок

Днепр

Бывший житель Днепра Роман Викторович по необходимости приехал на родину после долгого пребывания за рубежом и остался разочарован чистотой городов, инфраструктурой и работой госслужащих.

Все свои впечатления он описал в своем посте на Facebook, под которым прошла оживленная дискуссия - некоторые подписчики и комментаторы согласились полностью с его мнением, некоторые только отчасти, некоторые не согласились категорически. Главред публикует текст без сокращений.

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Короче, съездил я тут на днях в Украину...

Задача

Мне всего-то надо было выписаться из квартиры. Я думал это просто. Я прочитал закон, в котором написано, что это просто. А оказалось, что если ты мужик - добро пожаловать в квест комнату!

Вцелом

Ощущение, что меня поимели во все отверстия, в которые в принципе можно было поиметь. Что я учавствовал в квесте на выживание и каждый новый кабинет и каждое новое произнесенное слово запускало для меня новый невыполнимый квест. Что я был диггером где-то в системе канализации с задачей подхватить как можно больший букет всякого дерьма. Что я был в стране, где непонятно как люди вообще выживают, где все тебя наебуют, где вся система построена так, чтобы даже самый простой вопрос ты закрывал максимально сложным путем, получая бумажки для галочки.

Страна где, чтобы выписаться из квартиры, ты должен доказать, что твои легкие и сердце в порядке, провести в стране несколько недель, а то и месяц, потратить кучу бабла, и дохрена нервов. Очень много нервов!

Часть 1. Киев и цены

Прилетел в Киев. Первое что бросилось в глаза – очень грязно. По 10 бальной на 8 в моей системе координат. Причем дело даже не так в мусоре, типа бумажек, пакетиков и прочей херне, а именно ГРЯЗЬ! Дома все в пыли, новостройки уже все коричневые. Издалека вроде бы нормально, но подходишь ближе - и полный треш везде.

Пока было много времени перед поездом на Днепр дай думаю зайду в магазин посмотрю цены. Я а*уел...

Все продукты снимать не стал, но те которые точно помнил цены, и пару рандомных запечатлел:

Экзотические фрукты, кстати, очень большой показатель того, как вас на*буют.

Ну и так далее. Я много уже фоткать не стал, потому что почти каждый продукт был стабильно в 2 и иногда в 3 раза дороже чем в Польше. Сыры, колбасы, мясо, напитки, по сути почти все. Оооооочень редко когда я видел, что цена такая же, и буквально пару продуктов (типа лука или другой хрени) дешевле.

Отдельной графой я а*уел с цен на одежду. Я зашел в простые сетевые магазины типа Bershka, Pull and Bear, Nike, и другие, и вцелом я просто завис в параличе.

Простая толстовка - от 899 грн против 200-300 грн в Польше.

Футболка - 400-700 грн против 120-250 грн в Польше.

Джинсы - от 899 грн против от 400 грн в Польше.

Украинские цены

Немного польских цен на одежду (умножайте на 6)

Польские цены

Наибольший шок у меня вызвала куртка Nike, которую я месяц назад хотел купить жене в Польше за 2400 грн. Точно та же модель здесь со скидкой в 40% стоит в 2 раза дороже. Без скидки стоила более чем в 3!!!

Особенно во всем этом п*здеце цен доставляет наличие скидок! То есть даже с якобы скидкой в 30-50%, товар все равно в 2-3 раза дороже чем в Польше, да и наверно Европе вцелом. Это просто эпическое на*балово!

После увиденного и осознания реальности, я откровенно не понимаю как люди выживают в этой стране. Я переживал, что будучи айтишником и живя в Европе, ты вроде как можешь откладывать гораздо меньше чстых денег, но с такими ценами как в Украине, ты, похоже, просто будешь тратить в несколько раз больше и откладывать особо больше не получиться. То есть имеешь столько же, но живешь в говне. Как-то так получается.

Часть 2. Транспорт

Цены на поезда просто космос! 500-700 гривен на интерсити за 500 киллометров пути без связи? Да вы ударились тут или что? Я на самолете прилетел и улетел в 2 раза дешевле, чем добраться до Днепра. Это тупо дорогие европейские цены и то только по особым маршрутам.

Потом меня ждало убитое такси на вокзале, к которому теперь из-за сети шлагбаумов во время прибытия поезда, хрен кто может подъехать и начинается нереальная толкучка машин перед въездом на парковку и постоянными звонками водителя "А подойдите сюда, нет сюда, а я вот там на углу, нет не там, вон там красную машину видите?.."

Ума приложить не могу, как с этой задачей справляются иностранцы.

В принципе, за всю мою поездку я пользовался раз 20 такси и ни разу машина не приехала, без перезвона, чтобы уточнить куда именно подъехать, где я стою и т.п., учитывая что в приложении стоит четкая точка с моими координатами.

Маршрутки. Это пиздец. Мне кажется в этой стране не победить ни одной эпидемии, просто потому, что в ней есть маршрутки. Это просто рассадник заразы, антисанитарии, и бактериальных букетов.

Все максимально засрато, снаружи кусок говна, внутри 100% никто ни разу в жизни ничего не мыл и не убирал и тем более не дезинфицировал. Все ржавое, дырявое, грязное, залипшее жиром.

И да, я видел парочку новых автобусов и троллейбусов, вот только на 100 маршруток будет всего один автобус в котором не стремно ехать, и то скорее всего не по твоему маршруту. Вцелом все выглядит вот так или хуже:

Типичная маршрутка

Был один день, когда мне попалось три хороших такси подряд с чистыми автомобилями. Это был лучший день, который врезался в память тем, что я не в говне.

Часть 3. Днепр, какой он есть

Если честно, я не ожидал, что все будет настолько плохо. То ли я раньше не замечал, что все прям настолько ужасно, то ли все стало гораздо хуже. Я прям не разобрался. Но мне искренне показалось, что я попал в какое-то постапокалиптическое место. Даже позднее посещенный Никополь и Марганец, мне показались более ухоженными и чистыми чем Днепр.

Если по моей личной шкале грязи Киев был 8 из 10, то Днепр скорее 29 из 10. Честно говоря, настолько грязных и разрушенных городов, я пожалуй не видел никогда в жизни. Это просто тлен и безысходность. Как будто после войны.

Сайлент Хилл

Тлен

Современный город

Слов нет

Что это за п*здец?

Что с ограждением?

Заводы поосреди города? Я очень отвык от этого

По задумке это типа парк

Детская площадка

Спортивная площадка

Семья на прогулке в "парке"

Главное - Патриотизм!

Отдельно меня удивила система теплопровода. Тупо голые трубы на улице.

Теперь абсолютно понятно почему такие невменяемые платежки за тепло. Никто не заинтересован что-то ремонтировать, потому что люди лошары все равно все будут оплачивать и даже 80% потерянной по дороге энергии. Да и 99% оплатят! Хавают рабы!

И так почти везде...

Инфраструктуры 0, тротуаров нормальных во многих местах 0! Попробуйте дойти пешком от начала Правды до Калиновой, виадук и способ попасть на него вас ждут.

Полоса препятствий

А просто попасть на Новый мост чтобы пройти по нему пешком наверняка пробовали, да? А потом сойти с моста и дойти до МакДональдса весело, да? Тротуаров 0, переходов 0 - скачи как газель через грязюку и дороги! С коляской или инвалид? Непреодолимо.

Часть 4. Квест

И тут я вошел в квест комнату по выписке...

Как оказалось, многое поменялось и все старые кабинеты уже не там где были, а в абсолютно новых помещениях, и, откровенно, после долгого отстутствия хер поймешь куда вообще идти и кого и где искать. В итоге нашел некий ЦНАП, для двух отдельных районов, типа для избранных.

Встретила меня крайне неприветливая мадама-консулъ. Что не спроси - в ответ с тобой общаются как с говном: "тут все написано! вы что не видите! откуда я знаю! мне все равно на закон, у нас своя прооцедура! ты что самый умный? Леночка, у нас тут умник, покажи ему инструкцию!"

Почетный консул Украины

Короче, чтобы выписаться/прописаться ты должен собрать ряд документов, заплатить за бланки (блять что за п*здец, ни в одной стране в мире не платят за бланки), заплатить за картоночку (чтоооооо????? нах*я мне бл*ть картоночка?), заполнить заявки, получить штампик "Разрешаю пойти в военкомат" и собственно пойти в военкомат.

И тут понеслась...

Почти две недели времени, 5 военкоматов, 3 города, очень много денег... Да-да, не без этого. Без этого никак. Каждая бумажка и каждая галочка, подразумевает квест и деньги.

Меня гоняли в хвост и в гриву по всем военкоматам, в которых я был вплоть до 2001 года! Днепр, Марганец, Никополь... Маршрутки, говноотели, говнодороги, говностресс, все тебе угрожают, все с тебя хотят поиметь, все тебе вставляют как можно больше палок в колеса. Все особенно интересно, когда военкомат работает только в понедельник и четверг. Два сука дня в неделю. Был день, когда я за 7 часов посетил 3 города и 5 военкоматов, просто без секунды на пописать даже. Все как один твердили "вас у нас нет, дело потеряно, это ваша проблема, а вообще вы скрывались и щас мы вам уголовку впаяем и на учения отправим!"

А что оказалось в итоге? В итоге тупо чудом оказалось, что в далеком 2006 году, военкомат универа по ошибке (!!!) отправил мое дело в левый рандомный военкомат. А выяснилось это просто случайно, когда я орал в коридоре, и вышел какой-то служивый и сказал "А ты с Горного универа? А год какой 2006? А ну да ты не первый кто пришел с этим вопросом!"

Это избавило меня от другого квеста - поисков архивов, запросов в МВД, месячных ожиданий ответов, что меня у них нет и очередного квеста, в котором потенциально не было конца.

То есть из-за того, что кто-то когда-то где-то по ошибке отправил мое дело не туда, я теперь потенциально не мог никогда в жизни выписаться из квартиры. За*бись схема?

Короче дело нашли. Пришел в военкомат по месту прописки. Понеслось часть 2...."А вот и вы! А вы в розыске! А вам пиздец!" Короче пришлось сделать то, что делает вся страна...

Но ничего не решилось. Просто допустили на медкомиссию. Понеслось часть 3..."А где ваши анализы? А где ваше ЭКГ? А где ваша флюорография?"

Казалось бы ну и ладно, но хер там! За год-то у вас прошла реформа, и теперь чтобы это все сделать, надо найти врача, чето там подписать, короче войти в систему здравоохранения по-новому. Ну вы же помните, что военкомат работает только два дня в неделю, да? Представьте, какой это квест, когда обо всем ты узнаешь в первый день работы военкомата. Короче пришлось сделать то, что делает вся страна второй раз, третий раз, четвертый раз, пятый, десятый...

А потом получить билет, а потом пойти в новый военкомат прибытия...

А потом, когда ты прошел 10 кругов бумажного ада, и кучи галочек о "флюорографии" (они сука реально просто смотрят на бумажечку и ставят тупо галочку в листе комиссии), ты идешь на челобитную опять к Урсуле. А там "не работает база! у кого id-карта? где ваша бумажечка к id-карте?! мужчина я занята вы что не видите?"

Заветный штамп о выписке...

Часть 5. Дороги и современные районы Киева

В завершение, хотелось бы показать по каким дорогам пришлось ездить между городами и что я успел посмотреть в Киеве перед самолетом.

Дороги в Никополь / Марганец / Днепр

Еще удивило, что 80% пути нет связи.... Не то что интернета, а даже связи по факту. Бл*ть да как так?

В Киеве я решил посмотреть как в реале выглядят типа "нормальные" районы. Издалека вроде и правда неплохо. И если смотреть на верхушки домов, то вроде тоже терпимо, но внизу...

Я искренне не понимаю почему все жилье до сих пор строят без подземных паркингов? Да блин, нигде в мире так уже не строят!

Я искренне не понимаю нах*ра кругом там много заборов. От кого вы всё прячете? Для чего? Внизу же все выглядит максимально отвратительно и неуютно.

Я искренне не понимаю эти отвратительные желтые газовые трубы, которые способны испортить любой фасад на свете, и просто перетягивают на себя асолютно все внимание, типа "смотри! я здесь! вот она я - труба!". И прямо перед входом в подъезд два огромных крана перекрытия газа, которые так и манят "А ну-ка перекрой газ во весь подъезд! Срочно дерни!"

Сука а эти кондиционеры вездесущие....

Я искренне не понимаю, как можно так строить дома, чтобы здания находились в 8-10 метрах друг от друга и окнами упирались одно в другое... А эта детская площадка... Это точно не детская тюрьма? с трех сторон бетонные стены. Вроде именно так показывают прогулки заключенных в фильмах. Пусть привыкают?

Повезло же кому-то с балконом... Труба тупо дымит прям в дом.

Типичные дворы

Архитектура стиля "Современное украинское жилье"... Что это за п*здец?

Провожают меня работники аэропорта, 9 из 10 которых ходят в маске "на бороде" высунув нос. Наверно ахеренно помогает такая маска. Инфантильность как она есть. Так победим все эпидемии!

Часть 6. Деньги

Тут еще вдруг оказалось, что приняли новый закон, что теперь ты не можешь положить более чем 150000 грн в банк, без доказательства их происхождения. С одной стороны конечно х*р с ним, а с другой стороны - теперь просто невозможно, положить в банк деньги которые всю жизнь крупицами копил! Потому что вроде как ты их не заработал. То есть большая часть страны теперь даже не может обелить деньги, но не по своей вине, а потому что настолько не доверяли банкам и все "хранили под подушкой".Так же невозможно теперь совершить большие покупки и продажи типа квартиры, без заморочек и больших потерь на курсах, потому что теперь все исключительно безналом и через гривну. Да и покупатель теперь обязан доказать, где он все взял.

Ну дибилы! Не чтобы хотя бы сказать "Дорогие граждане, вот вам 1 год - все что принесете в банк - обелено, а через год за*бем до полусмерти за каждые левые 10000!"

Да и вцелом, нахрена задрачивать людей, до суммы, которая меньше чем есть в налоговой? Ну допустим, за всю жизнь налоговая видит, что ты заработал скажем 1000000 грн, так вот не за*буйте меня до тех пор, пока я не принесу лоожить на счет 1000001 гривну! Ну логично же нет? И автоматизировано...

Никто никогда не обелит теперь эти деньги.

Эх, тупицы.

Часть 7. Итог

Тотальный шок от всего увиденного, и $1000 потраченных денег, чтобы выписаться из квартиры.

Чистейшая ненависть и отвращение, на уровне организма.

Непонимание, как люди вообще выживают с такими ценами.

Тотальнейшая коррупция на уровне каждой бумажки.

Четкое ощущение, что страну ничто никогда не спасет. Тлен.

А представьте какой бы квест начался, если бы на условной "флюорографии" или с анализом крови, что-то было не так? Понимаете? Пока не вылечишься или не обманешь, что "здоров как бык" - хуй ты когда пройдешь военкомат и соответственно хуй выпишешься. Болеешь? Живи, сука, где живешь!

Отдельно поржал с объявления. По сути можно смело сажать каждого "держслужбовця".