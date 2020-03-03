"Тень Ахметова" без команды: чего ждать от Дениса Шмыгаля

Дениса Шмыгаля могут назначить премьером уже 4 марта / УНИАН

4 марта в Украине могут произойти кадровые перестановки в правительстве. Днем ранее народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский сообщил, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук якобы написал заявление об отставке и в случае отставки, его место может занять вице-премьер Денис Шмыгаль. Главред узнавал, чем он известен и что говорят эксперты о том, чего ждать от чиновника в случае его назначения.

Что говорят эксперты:

"Тень Ахметова"

Андрей Золотарев

Андрей Золотарев , политолог, директор аналитического центра Третий сектор

Такие вбросы как правило означают, что вопрос еще далеко не решен, и его надо "дожимать". Вопрос еще не закрыт, и Гончарук еще никуда не уходит. Допускаю, что он вполне может встать в позу. А, учитывая, что не Зеленский его назначал – у него другие отцы-содержатели, убрать с должности премьера его будет непросто.

За Шмыгалем маячит фигура Рината Ахметова и связи с некоторыми "модными" бизнесменами (ни для кого не секрет, что Галичина живет с контрабанды, и любой серьезный бизнес в этом регионе завязан на ней). Однако у СБУ нет вопросов к Шмыгалю. И основная проблема с премьерством Шмыгаля заключается в том, что мы получим креатуру олигархического кооператива. Скорее всего, Ринат Леонидович пообещал Владимиру Александровичу обеспечить стабильность, наполнение бюджета и управляемость экономических процессов. Однако это не дает основания говорить о том, что что-то будет серьезно и радикально реформироваться в нашем доме. Скорее, Шмыгаль будет занят обеспечением элементарной управляемости процессов и наполнением бюджета. Поскольку 37 миллиардов недоимки за первые два месяца 2020 года, помимо всего прочего, является очень весомым аргументом, чтобы сменить правительство.

"Технический кандидат"

Тарас Березовец

Тарас Березовец , политтехнолог, директор компании Berta Communication, сооснователь Украинского института будущего

Сегодня у Зеленского нет готовой кандидатуры на должность премьера – у него сложился кадровый цугцванг. Шмыгаль ввиду его связей с Ахметовым, в качестве кандидатуры будущего премьера был выбран Зеленским неслучайно.

Альянс Зеленского с этим донецким олигархом уже очевиден. Ахметов всегда выжидает на выборах и никогда явно не поддерживает одного из кандидатов, но после выборов всегда приходит к власти и делает "предложение, от которого невозможно отказаться". Ключевой ресурс в руках Ахметова, который может быть ценным для Зеленского, это, во-первых, огромные бюджетообразующие предприятия, а, во-вторых, его огромное влияние на Донбассе, куда бы он хотел вернуться. Ведь речь идет о местных выборах в ОРДЛО осенью, которые уже анонсировал Ермак, а сама партия Слуга народа, очевидно, не сможет выиграть на этих территориях. Ринат – единственная фигура украинской политики, которая не связана с сепаратистами, но имеет свою серьезную поддержку и реноме в ОРДЛО. То есть он мог бы создать политическую силу и профинансировать ее – у него достаточно и человеческих, и финансовых ресурсов для этого. Помимо этого в руках Ахметова сосредоточены влиятельные медиа-ресурсы, в частности, телеканал "Украина" и "Украина 24", которые активно продолжают смотреть на неподконтрольных территориях.

Политическая повестка Шмыгаля пока что никому не известна. А потому есть вероятность того, что Шмыгаль будет, скорее, техническим премьером.

Как политик он особо не проявил себя – лишь непродолжительный период был главой обладминистрации. По сути, он является чисто коммерческим менеджером. Шмыгаль не будет марионеткой в руках Зеленского, а, скорее, будет ориентироваться на потребности Ахметова - но при условии договора Зеленского и Ахметова. Кроме того, когда глава Кабинета министров остается в статусе и.о., это всегда ослабление правительства. Это также плохой сигнал для инвесторов и международных партнеров. Шмыгаль будет техническим премьером, который едва ли перерастет в полноценного. Его задача – пересидеть тот срок, пока не будет найден полноценный премьер-министр. Если Гончарук просидел на своей должности полгода, то не исключаю, что Шмыгаль покинет этот пост через два-три месяца. Все будет зависеть от того, как договорятся. Однако не исключено, что и следующая фигура премьера будет креатурой Ахметова, но более полноценная. Возможно, это будет Тигипко. Не зря сейчас Конституционный суд рассматривает вопрос незаконности закона о люстрации, что может открыть дорогу таким фигурам.

"Человек без команды"

Александр Кочетков

Александр Кочетков , политический аналитик

Шмыгаля, если и назначат, то в качестве исполняющего обязанности премьер-министра, а потому он будет ограничен в своем функционале - в частности, исполняющий обязанности премьера не имеет права подписывать международные документы, договоры, делать отдельные назначения и т.д. Потому сложно будет сравнивать ограниченного в функциях Шмыгаля и полноценного премьера Гончарука.

Благодаря Ахметову Шмыгаль получил ценный опыт: работал на его крупном производственном предприятии, где руководил большим количеством людей. То есть у него есть практические навыки руководства. В отличие от Гончарука, который до премьерства руководил пятью-семью людьми: семерым можно лично позвонить и убедить выполнять то или иное распоряжение. Если же ты руководишь тысячами людей, нужны совсем другие механизмы влияния, формы руководства и качества руководителя. И у Шмыгаля, похоже, такой опыт есть. Потому он будет заинтересован продемонстрировать свои умения на должности и.о. премьера, дабы впоследствии стать полноценным премьером.

Но этого опыта все равно мало. Потому вряд ли новый премьер будет разительно отличаться от старого. Масштаб что Шмыгаля, что Гончарука недостаточный для того, чтобы реагировать адекватно на вызовы, которые стоят перед Украиной. Ситуация кризисная и в Украине, и в мире.

И другая беда Шмыгаля состоит в отсутствии команды единомышленников. У Шмыгаля таковых нет, как и нет уверенности, что ему позволят сформировать свою команду. У него попросту нет людей, которым бы может доверять. Потому ему либо навяжут команду, либо вокруг него соберутся "случайные люди", и тогда сохранятся те же проблемы, которые возникали с нашим правительством раньше из-за отсутствия командной работы.

Денис Шмыгаль - биография

44-летний Денис Шмыгаль родился и учился во Львове. Высшее образование также получил во "Львовской политехнике", которую с отличием закончил в 1997 году и получил там красный диплом инженера-экономиста.

Спустя шесть лет, в 2003 году, ему присвоили ученую степень кандидата экономических наук. Он защитил диссертацию по региональной экономике и размещению производительных сил.

Еще будучи студентом, Денис Шмыгаль работал менеджером в ООО "О'Кей" и бухгалтером в отделе неторговых операций валютного управления АК "Электронбанк". В 2000-х годах Шмыгаль занимался бизнесом и работал на руководящих должностях в различных львовских компаниях и заводах.

Политическая деятельность

Карьера Шмыгаля как госчиновника в течение последующих шести лет пошла вверх и уже в 2009 году он стал руководителем департамента экономики, инвестиций, промышленности и торговли Львовской ОГА. Еще через 2 года, в 2011-м, Шмыгаль начал руководить общественной организацией "Институт регионального развития".

Примечательно, что в 2012 году Денис Шмыгаль был внесен беглым экс-президентом Виктором Януковичем в президентский кадровый резерв, так называемый список "элиты нации" - списка из шестидесяти топ-чиновников, куда вошли опытные кадры центральных и региональных органов власти.

В 2014 году Шмыгаль уже работал заместителем областного управления Фискальной службы. Через несколько лет уволился и пошел вице-президентом и гендиректором компании "Львовхолод" – сети магазинов "Рукавичка".

В январе 2018 года Шмыгаль стал директором Бурштынской ТЭС – крупнейшего в регионе производителя электроэнергии, принадлежащего холдингу олигарха Рината Ахметова.

Также в 2014 году Шмыгаль баллотировался в народные депутаты Верховной Рады по избирательному округу №121 (Львовская область) как самовыдвиженец, однако эта попытка была неудачной, так как он получил меньше всего голосов избирателей.

В 2015 году он снова безуспешно баллотировался в Львовский облсовет от партии "Народный контроль".

Спустя четыре года, в июне 2019-го, Шмыгаль стал одним из трех кандидатов на должность руководителя Львовской ОГА. Но и тут Шмыгалю удача не улыбнулась, так как на эту должность президент Владимир Зеленский назначил юриста Маркияна Мальского.

Тем не менее, Шмыгаль без работы не остался, так как уже 2 августа минувшего года он был назначен главой соседней Ивано-Франковской ОГА.

Уже 2 августа глава государства представил Шмыгаля в Ивано-Франковске и назвал его очень мощным менеджером.

Шмыгаль проработал на этой должности 6 месяцев, а почти месяц назад, 4 февраля, Шмыгаль был назначен вице-премьером – министром развития общин и территорий вместо уволенной Алены Бабак.

Семья и декларация

Денис Шмыгаль женат, вместе с супругой Екатериной они воспитывают двух дочек – Анну и Софию.

Согласно декларации за 2019 год, у семьи Шмыгаля есть дом во Львове площадью 215 квадратных метров, гараж, два земельных участка по 151,4 квадратных метра каждый, еще один земельный участок площадью 2200 квадратных метров в селе Хоросница на Львовщине.

Что касается автотранспорта, то у Шмыгаля нет автомобилей, хотя его жена Екатерина ездит на Land Rover стоимостью почти 1 миллион гривен.

Анастасия Заремба и Надежда Майная