Слуга народа удовлетворит заявление Гончарука об отставке - Дубинский

На пост глав Минздрава предложено назначить Илью Емца, сообщил Александр Дубинский.
Народный депутат Украины Александр Дубинский рассказал об итогах заседания парламентской фракции партии Слуга народа.
Он подтвердил, что премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке со своей должности.
По словам Дубинского, фракция Слуга народа приняла решение удовлетворить заявление Гончарука об отставке.
В комментарии журналистам он уточнил, что при голосовании по этому вопросу воздержались только 3 человека.
Дубинский добавил, что на пост глав Минздрава предложено назначить Илью Емца, который возглавлял министерство в 2010-2011 годах. Кроме того, главой МИД предлагается назначить Дмитрия Кулебу.
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Ранее сообщалось о том, что президент Владимир Зеленский встретился с членами парламентской фракции партии Слуга народа. На пост премьер-министра глава государства предложил назначить Дениса Шмыгаля вместо Алексея Гончарука.
Ранее политэксперт Александр Кочетков объяснил Главреду, почему Денис Шмыгаль не станет полноценным премьером.