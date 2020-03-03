Гончарук "пошел судом" на Разумкова: в Кабмине сделали официальное заявление

Алексей Гончарук / УНИАН

В Кабинете министров прокомментировали сообщение о том, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук якобы подал в Окружной административный суд Киева заявление с требованием не включать в повестку дня вопрос об отставке членов Кабмина и премьер-министра.

Как подчеркнули в пресс-службе Кабинета министров, эта информация не соответствует действительности.

"Информация о якобы поданном заявлении в Окружной административный суд города Киева премьер-министром Алексеем Гончаруком не соответствует действительности. Вся информация о деятельности премьер-министра Украины публикуется на официальных ресурсах правительства и страницах главы правительства в социальных сетях", - подчеркивается в сообщении, обнародованном на Правительственном портале.

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Ранее сообщалось о том, что в Окружном административном суде Киева зарегистрировано заявление, в котором прописано требование о запрете спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову включать в повестку дня вопрос об отставке членов Кабмина и премьер-министра Алексея Гончарука. При этом был опубликован скрин, якобы сделанный с сайта ОАСК.

Напомним, президент Владимир Зеленский встретился с членами парламентской фракции партии Слуга народа. На пост премьер-министра глава государства предложил назначить Дениса Шмыгаля вместо Алексея Гончарука.

Ранее политэксперт Александр Кочетков объяснил Главреду, почему Денис Шмыгаль не станет полноценным премьером.