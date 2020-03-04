В Слуге народа рассказали о планах нового кандидата в премьеры Шмыгаля

Коллеги не сомневаються, что Шмыгаль станет премьером / УНИАН

Заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук заявила, что вице-премьер – министр по развитию громад и территорий Украины Денис Шмыгаль, кандидатура которого будет предложена на должность премьер-министра Украины, намерен в своей будущей работе делать акцент на развитии экономики и промышленности в стране.

"Мы ощутили, что будет намного больший акцент на экономике, чем это было в предыдущем составе правительства. Будет акцент, в том числе, на поддержке промышленности. Ищут первого вице-премьер-министра, который мог бы курировать как раз это направление", - цитирует нардепа Интерфакс-Украина.

По словам Кравчук, новый кандидат в премьеры на заседании фракции вел себя уверенно. Она добавила, что коллеги почувствовали "хорошие ощущения от его назначения".

Кравчук не сомневается, что большинство депутатов Слуги народа проголосует за отставку нынешнего правительства Алексея Гончарука и за назначение нового Кабмина.

"За отставку точно насобирается, тут нет никаких сомнений. Сейчас часть людей не были на фракции, связываемся с депутатами, которые не были на заседании, и мы ожидаем, что будут голоса за новый Кабмин, и 226 голосов, конечно, монобольшинство Слуги народа сможет дать", - сказала она.

Напомним, президент Владимир Зеленский встретился с членами парламентской фракции партии Слуга народа. На пост премьер-министра глава государства предложил назначить Дениса Шмыгаля вместо Алексея Гончарука.

Ранее политэксперт Александр Кочетков объяснил, почему Денис Шмыгаль не станет полноценным премьером.