Бородянский рассказал, как и почему покинул Минкульт с Кабмином

Владимир Бородянский прокомментировал свою отставку / УНИАН

Экс-министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил - он отказался от предложения возглавить ведомство в новом Кабмине во главе с Денисом Шмыгалем из-за несогласия.

Соответствующее сообщение уже экс-министр написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Я отказался от предложения возглавить министерство из-за фундаментального несогласия с разделением министерства, потому что это отбросит нас минимум на год от старта изменений во всей гуманитарной сфере: спорт снова будет рассматриваться не как часть гуманитарного пространства государства, что и повлекло сегодняшнее, мягко говоря, непонимание невероятного влияния спорта на воспитание, на создание культурного пространства, на формирование государства", - говорится в тексте.

Напомним, накануне, в среду, 4 марта, Верховная Рада проголосовала за отставку Кабмина во главе с Алексеем Гончаруком (в который и входил Владимир Бородянский). За отставку правительства проголосовали 353 народных избранника. Новым премьером вечером этого же дня был утвержден Денис Шмыгаль.