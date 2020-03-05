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Бородянский рассказал, как и почему покинул Минкульт с Кабмином

5 марта 2020, 18:35

Уже экс-глава культурного ведомства Владимир Бородянский не стал откладывать объяснение своей отставки.

Бородянский
Владимир Бородянский прокомментировал свою отставку / УНИАН

Экс-министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил  - он отказался от предложения возглавить ведомство в новом Кабмине во главе с Денисом Шмыгалем из-за несогласия.

Соответствующее сообщение уже экс-министр написал на своей странице в социальной сети Facebook. 

"Я отказался от предложения возглавить министерство из-за фундаментального несогласия с разделением министерства, потому что это отбросит нас минимум на год от старта изменений во всей гуманитарной сфере: спорт снова будет рассматриваться не как часть гуманитарного пространства государства, что и повлекло сегодняшнее, мягко говоря, непонимание невероятного влияния спорта на воспитание, на создание культурного пространства, на формирование государства", - говорится в тексте.

Напомним, накануне, в среду, 4 марта, Верховная Рада проголосовала за отставку Кабмина во главе с Алексеем Гончаруком (в который и входил Владимир Бородянский). За отставку правительства проголосовали 353 народных избранника. Новым премьером вечером этого же дня был утвержден Денис Шмыгаль.

 

Владимир Бородянский Кабмин Минкульт
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