Над Киевом нависла угроза остаться без газа: в чем суть проблемы

Газ, вентили / УНИАН

Столица Украины может полностью остаться без газа из-за того, что АО Киевгаз не заключило договор о транспортировке.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Оператора ГТС Украины в социальной сети Facebook. По их данным, Киевгаз на протяжении двух месяцев не заключает типовой договор на транспортировку газа с Оператором ГТС Украины.

"В соответствии с правилами, компания обязана прекратить транспортировку газа к сетям Киевгаза, что в результате приведет к остановке газоснабжения для всех потребителей в столице", – говорится в тексте

В Операторе ГТС отметили, что, ради недопущения "энергетического коллапса" в столице они обратились к контролирующим органам и потребовали проверить соблюдение Киевгазом лицензионных условий их деятельности. В первую очередь наличие у такого оператора ГРМ действующего договора.

Напомним, ранее руководитель госкомпании Нафтогаз Андрей Коболев объявил о том, что состоялось отделение оператора газотранспортной системы - в рамках выполнения Украина выполнила норму Третьего энергопакета Европейского союза. По мнению Коболева, это лишний аргумент того, что официальный Киев - "надежный союзник Брюсселя".