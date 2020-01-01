Нафтогаз окончательно отделил от себя оператора ГТС Украины / УНН

Глава Нафтогаза Андрей Коболев объявил об окончательном отделении оператора газотранспортной системы от НАК.

То есть Нафтогаз из акционера оператора ГТС превратился в его клиента.

"Сегодня завершился анбандлинг, независимый оператор ГТС полностью отделился от группы Нафтогаз", — сообщил Коболев в Facebook.

Таким образом Украина выполнила норму Третьего энергопакета ЕС. Коболев привел это как аргумент, что Киев является "надежным союзником" Евросоюза.

В свою очередь исполнительный директор Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон подтвердил, что ГТС принято в управление компании.

"Новым владельцем ОГТСУ стала компания "Магистральные газопроводы Украины", – сообщил также он.

Ранее в Нафтогазе пожаловались на транзитный контракт по газу. В планах Киева – поскорее закончить реформу газового сектора, в том числе решить проблему несанкционированных отборов газа со стороны ряда участников рынка.

Перед этим в Нафтогазе похвастались "козырями в колоде". Коболев заявил, что во время газовых переговоров с Газпромом у Киева была "очень сильная позиция".

Также Коболев дал прогноз на объемы транзита российского газа через Украину. По его словам, цифра может достигнуть 75 миллиардов куб. м.

А исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко рассказал подробности подписания нового контракта на транзит газа между Украиной и Россией.