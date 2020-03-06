В правительстве рассказали, что будет с индексацией пенсий для украинцев

Здание Пенсионного фонда / УНИАН

Украинское правительство все-таки намерено провести индексацию пенсий для граждан в 2020-м.

С таким заявлением в эфире программы Право на власть выступил недавно сменивший Алексея Гончарука на посту премьер-министра Денис Шмыгаль.

По его словам, правительство непременно найдет для индексации пенсий деньги в бюджете.

"Это этический вопрос перед людьми, которые своим трудовым жизнью заслужили свои пенсии. Мы, конечно, будем проводить индексацию пенсий в этом году, для этого надо посмотреть, чем мы обладаем в бюджете, и мы это начали делать уже сегодня", - рассказал премьер.

Напомним, предыдущий премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что Кабмин в течение года обязан принять решение относительно индексации пенсий.

К слову, согласно госбюджету Украины на 2020 год, прожиточный минимум для украинцев, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) должен быть проиндексирован на 8% - с 1638 гривен до 1769 гривен.