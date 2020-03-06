Плохой подарок: в Киеве на Лесной мужчина расквасил девушке нос: фото, видео

В киевской маршрутке мужчина ударил девушку / Kiev Live

В столичной пригородной маршрутке №706 (станция метро Лесная – Бровары) на Лесном массиве мужчина ударил девушку в лицо и разбил ей нос.

Соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале Kiev Live. Мужчина внезапно впал в агрессию и напал на пассажирку - после того, как она попросила его не хамить.

"Девушке вызвали врачей, мужчину пытались задержать до приезда полиции", – говорится в тексте.

Кроме того, в Сети было опубликовано видео с остановки общественного транспорта, на котором запечатлена пострадавшая и атаковавший.

В видео содержатся нецензурные выражения (18+)

Напомним, ранее в Киеве, в парковой зоне в районе метро Святошино произошла драка между полицейскими и компанией агрессивно настроенных молодых людей. В Сети было опубликовано видео конфликта,