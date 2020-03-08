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Стреляют русские: первый валлиец в ВСУ рассказал о войне на Донбассе

8 марта 2020, 01:28

Майкл Дженкинс подписал двухлетний контракт в подразделении морских пехотинцев

Война на Донбассе
Война на Донбассе / УНИАН

Отставной солдат британской армии Майкл Дженкинс принимает участие в конфликте на Донбассе против российской агрессии. По его словам, он первый валлиец, который служит в украинской армии.

Военный отметил, что как только приехал в Киев, то подписал двухлетний контракт в подразделении морских пехотинцев. При этом прибыл он на своем автомобиле.

В интервью Радио Свобода, он рассказал, что когда прибыл в Киев, то не мог представить, что на Донбассе идет жестокий вооруженный конфликт. При этом он отметил радушие украинцев, которые помогали ему в пути.

На данный момент Дженкинс находится на лечении, потому что у него обнаружили опухоль в районе груди. Медики сделали ему операцию, но возвращаться домой он не собирается, пока не выполнит свою боевую задачу на Донбассе.

"Русские снова перегруппировываются на Донбассе ... Украинские военные находятся под большим давлением. И все должно, очевидно, ухудшиться перед тем, как наступит улучшение", – отметил британский военный.

Кроме того, он сравнил войну на Донбассе с Первой мировой, когда стороны окапываются глубже и ведут затяжную стрельбу. Также британец указал, что стреляют только российские боевики.

Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у президента России Владимира Путина есть не более года на то, чтобы окончить военные действия на Донбассе. По его словам, он может договориться о сделке с Владимиром Путиным - ради окончания войны на востоке Украины. 

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