"Черная дыра": украинцев предупредили об экологической катастрофе

Экология в Украине / Фото: REUTERS

Экологи из всемирного фонда природы WWF предупредили украинцев о сложной экологической ситуации. Причиной ухудшения экологии стало ухудшение состояния пресноводных ресурсов.

Так, в некоторых областях страны пахотные земли составляют более 80% территории. Украина продолжает терять свои природные экосистемы - луга, степи, реки, леса, болота.

"Это уничтожает естественный водный "буфер" - способность ландшафта накапливать и хранить воду, влияет на качество воды и ее баланс в целом", - говорится в "Обзоре состояния окружающей среды и рисков для людей и бизнеса 2020".

Кроме того, исследователи предупредили о засухе на полях в мае.

"С научной точки зрения, необходимо не только немедленно прекратить создавать новые поля, но и вернуть часть пахотных земель в состояние лугов, лесов, степей и других природных систем. Эта задача включает также восстановление водно-болотных угодий и торфяников, особенно на Полесье", - говорится в сообщении.

Прогноз по уменьшению объемов пресной воды в Украине является угрожающим, поэтому необходимо сократить площади пахотных земель с 50% до 30% территории Украины. Кроме того, нет данных о состоянии водных ресурсов.

"В системе национального управления видами это настоящая "черная дыра". Отдельные научные исследования указывают на то, что количество рыбы и моллюсков продолжает сокращаться, особенно в водохранилищах Днепровского каскада, а также в Черном и Азовском морях", - сообщают экологи.

Согласно вероятному сценарию для Украины, уже к середине этого столетия полностью прекратится коммерческое рыболовство.

Как ранее сообщал Главред, в Верховной Раде приняли решение по вопросу возобновления поставок воды в аннексированный Россией Крым.