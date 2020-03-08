Пламя подбиралось к домам: путинские наемники устроили крупный пожар возле Марьинки

Война на Донбассе / facebook.com/pressjfo.news

Боевики обстреляли территорию вблизи прифронтовой Марьинки. В результате инцидента возник крупный пожар, повлекший повреждение опорного пункта украинских военных.

По данным пресс-центра штаба ООС, террористы открыли огонь по украинским военным из крупнокалиберных пулеметов с применением трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов, повлекших возгорание сухой травы.

Из-за сильного ветра пожар быстро дошел к позициям украинских подразделений. Огнем повредил один из опорных пунктов, а другой удалось спасти. Пламя также приблизилось к жилым домам, однако было быстро локализовано.

Как ранее сообщал Главред, боевики на Донбассе продолжают стрелять. За сутки пятницы, 6 марта, оккупанты обстреляли позиции украинских военных пять раз.