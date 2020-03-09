Экс-пленник боевиков предложил кардинальный способ возврата ОРДЛО

Станислав Асеев / Radiosvoboda

Журналист Станислав Асеев, освобожденный из плена боевиков группировки "ДНР" 29 декабря 2019-го, полагает - для полноценного возвращения временно оккупированных районов Донбасса под контроль Украины нужно депортировать всех, кто воевал против ВСУ.

С таким заявлением Асеев выступил в украинском телеэфире. Он утверждает, что Украине не нужны люди, которые долго воевали против Украины.

"Тех, кто имели отношение к корпусам — не только военные: и снабженцы, и бухгалтерия, вообще все, кто входил в состав второго и первого армейского корпуса", — пояснил журналист.

Далее, полагает Асеев, страна обязана контролировать границу - для того, чтобы контролировать всех прибывающих в Украину.

Именно поэтому в случае с ОРДЛО, утверждает он, вопрос "нужно решать именно кардинальным образом, чтобы не расползлось дальше".

Напомним, ранее стало известно, что по состоянию на февраль 2020-го было оформлено и выдано более 950 тысяч паспортов Украины для выезда за границу гражданам, зарегистрированным на временно неподконтрольной территориях Донбасса.