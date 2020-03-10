Поезд Львов - Москва вандалы закидали градом камней: опубликовано видео

Поезд Укрзализныци Львов-Москва закидали камнями / УНИАН

Неизвестные злоумышленники закидали потоком камней поезд маршрута "Львов - Москва".

Соответствующее сообщение и видеозапись опубликовал портал Варта 1. В ролике видно, что один из камней угодил аккурат в центр окна пассажирского вагона и разбил его.

Никто из пассажиров вагона не пострадал. Некоторые из них сняли то, что произошло, с помощью видеокамер смартфонов.

К слову, ранее в госкомпании Укрзализныця неоднократно рассказывали об аналогичных умышленных повреждениях вагонов. С начала минувшего года вандалы разбили 47 окон в вагонах, причинив железной дороге ущерб на 700 тысяч гривен.

Напомним, ранее с 1 марта в Украине повысилась стоимость пассажирских перевозок на железной дороге. По данным Центра транспортных стратегий, всего будет четыре этапа подорожания, при этом цена будет расти на 2% каждый месяц.