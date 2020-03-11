Весенние каникулы 2020 – когда ученики пойдут отдыхать из-за гриппа

Весенние каникулы 2020 в Украине – график подстроится под карантин из-за коронавируса / Фото: tutknow.ru

Весенние каникулы 2020 в Украине начнутся в последнюю неделю марта – такова уже сложившаяся традиция.

График каникул для школьников в Украине позволяет ученикам отдохнуть с 23 по 30 марта. А, учитывая, что 23 марта – это понедельник, то фактически с субботы, 21 марта. Подробнее читайте в нашем материале Школьные каникулы 2019-2020 в Украине: когда, сколько и куда пойти.

Но это лишь рекомендательные даты – весенние каникулы 2020 на самом деле могут быть сдвинуты для каждой школы индивидуально. В том числе из-за эпидемии гриппа и коронавируса. Именно даты весенних каникул в Украине сдвигаются чаще всего, так как пик эпидемий гриппа приходится на эту пору.

Следующие мини-каникулы украинские школьники отгуляют в апреле и мае. Все дело в том, что три дня дополнительных выходных – с 18 по 20 апреля включительно – им полагаются как выходные на Пасху 2020.

В мае учащиеся школ в Украине отдохнут в честь Дня труда 1, 2 и 3 мая, а в честь Дня Победы – 9, 10 и 11 мая. Детальнее читайте в нашем материале Праздники 2020 – как распределила календарь выходных 2020 Украина.