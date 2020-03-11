Украинским нардепам запретили ездить заграницу в командировки. Документ

Дмитрий Разумков / УНИАН

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение, которое предусматривает отмену зарубежных командировок для народных депутатов. Отмечается, что причиной из-за распространения коронавируса в Европе и во всем мире.

"Пока Кабмин планирует карантинные мероприятия, глава Верховной Рады уже отменил зарубежные командировки народных депутатов до изменения эпидемиологической ситуации в мире", - сообщила заместитель председателя фракции Слуга народа Евгения Кравчук в Facebook

При этом она отметила, что при входе в подъезды Верховной Рады будут средства для дезинфекции рук.

Как ранее сообщал Главред, народный депутат Александр Дубинский заявил, что в Кабмине намерены ввести карантин и серьезные ограничительные меры в связи с китайским коронавирусом.