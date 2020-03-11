Нардеп рассказал, когда Кабмин объявит карантин из-за жуткого вируса

Дубинский допустил возможность карантина в Укриане / Фейсбук А.Дубинского

Коронавирус нового типа очень быстро распространяется по всему миру. Из-за этого, в Слуге народа заявили, что в Кабмине намерены ввести карантин и серьезные ограничительные меры в связи с коварной болезнью.

"Завтра (11 марта, - Главред) в Кабмине может быть объявлен карантин с серьезными ограничительными мерами", - заявил Александр Дубинский в Telegram.

Данную информацию о введении ограничений также подтверждает источник в правительстве "Интерфакс-Украина".

По данным СМИ, Кабмин рассмотрит вопрос введения карантина в учебных заведениях и запрета на проведение всех массовых мероприятий.

"Завтра состоится заседание правительства, на котором будет принято решение о применении ограничений. Они будут касаться карантина в учебных заведениях – школах, университетах и т. д.", - рассказал собеседник агентства.

Как планируется, карантин будет объявлен на общенациональном уровне, далее решения будут приниматься на уровне местной власти. Кабмин также планирует ввести общенациональное ограничение в виде запрета на проведение спортивных соревнований и других массовых мероприятий.

Коронавирус в Украине

Ранее стало известно о том, что в Киеве усилили меры для предотвращения коронавируса. В частности, были определены семь госпиталей, которые в случае необходимости будут принимать инфицированных коронавирусом.

Мэр Киева также допустил закрытие школ и остановку работы метрополитена из-за опасного вируса.

На данный момент в Украине официально подтвержден один случай коронавируса. В Черновцах 3 марта выявили вирус у мужчины, который ранее путешествовал в Италии. По состоянию на 10 марта состояние мужчины стабильное. При этом у него зафиксирована слабость.