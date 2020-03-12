Убийство Шеремета: в Офисе генпрокурора рассказали, как движется дело

Ход расследования дела об убийстве Павла Шеремета прокомментировал лично и.о. генпрокурора Виктор Чумак.
И.о. главы Офиса генерального прокурора Виктор Чумак заявил, что дело об убийстве журналиста Павла Шеремета (произошедшее летом 2016 года) взято на контроль замгенпрокурора Виктором Трепаком.
Соответствующее мнение он озвучил в эфире 24 канала.
"Управление департамента, который ведет процессуальное руководство дел, которые ведет Национальная полиция, перешло к Виктору Трепаку. Он сейчас это дело точно будет активно держать на контроле", — заявил Чумак.
Напомним, ранее, в конце 2019 года, украинские правоохранители выдвинули подозрение в убийстве Павла Шеремета военному медику Яне Дугарь, волонтеру/нейрохирургу Юлии Кузьменко, а также рок-музыканту и участнику АТО Андрею "Риффмастеру" Антоненко.