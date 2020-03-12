Убийство Шеремета: в Офисе генпрокурора рассказали, как движется дело

В офисе Генпрокурора рассказали о расследования убийства Шеремета / УНИАН

И.о. главы Офиса генерального прокурора Виктор Чумак заявил, что дело об убийстве журналиста Павла Шеремета (произошедшее летом 2016 года) взято на контроль замгенпрокурора Виктором Трепаком.

Соответствующее мнение он озвучил в эфире 24 канала.

"Управление департамента, который ведет процессуальное руководство дел, которые ведет Национальная полиция, перешло к Виктору Трепаку. Он сейчас это дело точно будет активно держать на контроле", — заявил Чумак.

Напомним, ранее, в конце 2019 года, украинские правоохранители выдвинули подозрение в убийстве Павла Шеремета военному медику Яне Дугарь, волонтеру/нейрохирургу Юлии Кузьменко, а также рок-музыканту и участнику АТО Андрею "Риффмастеру" Антоненко.