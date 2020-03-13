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Зеленский одобрил скандальный закон об образовании, устраняющий русские школы

13 марта 2020, 18:55

Закон предусматривает три модели обчения.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 13 марта, подписал скандальный закон о среднем образовании, который Верховная Рада приняла 16 января. Документ предусматривает обучение детей в школах только на украинском языке.

Согласно документу, частные учебные заведения могут самостоятельно выбирать язык учебного процесса. При этом предлагается три языковые модели для получения образования в учреждениях среднего образования.

Первая модель - для коренных народов Украины, которые не проживают в своей языковой среде и не имеют собственного государства. Они могут обучаться на своем языке с первого класса и до конца обучения в школе наряду с изучением украинского языка.

Вторая модель - для школ с обучением на языке национальных меньшинств, которые относятся к языкам ЕС. Предполагается, что дети будут обучаться на материнском языке в начальной школе наряду с изучением государственного. Уже начиная с пятого класса не менее 20% годового объема учебного времени будет осуществляться на украинском языке с увеличением до 40% в девятом классе. При этом в старшей школе на украинском языке должны проводить не менее 60% учебного времени.

Третья модель - для национальных общин и нацменьшинств, язык которых относится к одной языковой семье с украинским, а также проживающих преимущественно в среде собственного языка. Предполагается, что с пятого класса не менее 80% учебного времени преподавание будет осуществляться на государственном языке.

Кроме того, закон гарантирует равный доступ к образованию для учащихся, обеспечивает педагогическую автономию учителей и предусматривает больше возможностей для школ в использовании собственных средств.

Так, ученики получают возможность строить индивидуальные образовательные программы, выбирать учебные предметы, а также получат больше прав для ученического самоуправления. В то же время родителям предоставляется гарантии безопасной среды для детей и право инициировать внеплановый институциональный аудит в школе.

В свою очередь, учителя получат автономию в создании программ, разработке систем оценки, широкие возможности для повышения квалификации и роста зарплаты. Также документ устанавливает новые правила назначения директоров школ, предоставляет больше возможностей для школ и вводит педагогическую интернатуру.

Как ранее сообщал Главред,  министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто передал министру образования Украины Анне Новосад свои предложения касательно закона об образования. Так, глава венгерского МИД предложил приравнять венгерский язык к языкам коренных народов Закарпатья.

Кроме того, недовольство новым законом об образовании выразила и Румыния. Также в МИД РФ призвали ООН, ОБСЕ и Совет Европы обратить внимание на принятый недавно в Украине закон Об общем среднем образовании, который якобы ущемляет права русскоязычных учащихся.

Владимир Зеленский закон образование русский язык новости Украины
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