"Хотелось пулю в сердце": медик-волонтер рассказал о зверских пытках боевиков "ЛНР"

ЛНР / timeua.com

Военный медик-доброволец Татьяна Борисенко рассказала об ужасах плена и пытках боевиков "ЛНР!. Отмечается, что женщину пытались допрашивать и при этом сильно избивали.

Так, женщине сломали нос, сильно повредили голову, порвали вещи. По ее словам, избиения происходили каждых два часа и при этом террористы заявляли, что "айдаровцев живыми не оставляют". При этом медик отметила, что допрос вели люди из ФСБ или ГРУ РФ.

"В плену террористов Татьяна провела 24 дня. Сначала ее вообще не кормили. Медик пила грязную воду из канистр, в туалет ходила под себя там, где сидела, и только поздно ночью или рано утром всех пленников выводили к вырытым в поле ямам. А еще однажды приехали чеченцы: они принуждали женщину к сексу, угрожая, что в случае отказа расстреляют наших бойцов. Как-то Татьяна решилась попросить другую камеру, на что в ответ ей ткнули пальцем на деревянный гроб: "Вот эту можем предложить", – говорится в сообщении группы "Вернись живым" в Facebook.

Кроме того, сама Борисенко указала, что боевики пытались сломить их психику.

"Из нас пытались сделать животных... Хотели растоптать наше достоинство. Но нас не сломаешь. Хотя порой уже и хотелось пулю в сердце – только бы не видеть этого ужаса вокруг", – поделилась волонтер.

Кошмар для Борисенко закончился, когда 2 октября 2014 года ее освободили из плена во время обмена в Станице Луганской.

Как ранее сообщал Главред, освобожденный из плена боевиков "ДНР" журналист Станислав Асеев рассказал, как террористы в оккупированном Донецке ежедневно пытают людей и насилуют женщин.