УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Настоящий бордель": экс-узник боевиков "ДНР" рассказал о зверском насилии

8 марта 2020, 03:46

Станислав Асеев отметил, что террористы "ДНР" насилуют как женщин, так и мужчин

Жизнь в
Жизнь в "ДНР" / УНИАН

Освобожденные из плена боевиков "ДНР" журналист Станислав Асеев поделился жуткими воспоминаниями о заточении. По его словам, террористы в оккупированном Донецке ежедневно пытают людей и насилуют женщин.

"В Донецке через пытки проходят 95 из 100 человек. И тут еще надо поискать тех пятерых людей, которых не пытали, а просто били. Это должен быть или совсем пожилой человек или человек с улицы. Молодые парни, мужчины 30-40 лет – никто даже не разбирается. Самое постоянное, что происходит, это электрические провода на разные части тела", – рассказал Асеев в интервью Обозревателю.

При этом он указал, что боевики ежедневно кого-то сажают в подвалы и жестоко пытают. Кроме того, журналист подчеркнул, что среди террористов распространено сексуальное насилие в отношении женщин и мужчин.

"В изоляции устроили настоящий бордель. Наловили молодых девчонок по 20-30 лет, которых по воскресеньям возят в сауны и катают на БТРах. Изоляция – это отдельная история", – подытожил Асеев.

Как ранее сообщал Главред, бывший "чиновник ДНР" Василий Савин рассказал, как боевики истязали пленных.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

Сейчас вы просматриваете новость «"Настоящий бордель": экс-узник боевиков "ДНР" рассказал о зверском насилии». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

04:15
"Чей Крым": в Слуге народа оценили идею Шмыгаля о возобновлении поставок воды
03:46
"Настоящий бордель": экс-узник боевиков "ДНР" рассказал о зверском насилии
03:20
Как защититься от коронавируса: маг назвал два способа
02:57
"Главный удар по мужикам": китайский вирус убил почти 4000 человек Видео
02:30
Новый скачек курса доллара: у Зеленского озвучили тревожный прогноз
02:01
Зеленский украсил обложку британского журнала - фото
01:28
Стреляют русские: первый валлиец в ВСУ рассказал о войне на Донбассе
00:59
Китайский коронавирус: украинцам объяснили, как здороваться и не "подцепить множество хлама"
00:39
С 8 Марта – открытки красивые, поздравления в прозе, короткие и нежные Фото
00:29
Астролог назвал эксгибиционистов среди знаков Зодиака Видео
00:25
8 марта – какой сегодня праздник: поздравления с 8 Марта и приметы Видео
07 марта, суббота
23:50
Нех*й жрать: оккупанты Крыма по-варварски уничтожают сыр и сало
23:10
Разъяренный Трамп сравнил скандальную стенограмму с тестами на коронавирус
22:31
Спасатели поведали, что произошло на территории Мото Сич - фото
21:44
Разрушения на заводе Мотор Сич - говорят о теракте и просевшем грунте
21:37
Как приучить детей есть овощи: три совета от Комаровского
21:36
"Очень переживали": украинка рассказала о протестах в Новых Санжарах
21:12
Гороскоп на 8 марта 2020 всех знаков Зодиака: встреча с суженым и любовный удар
20:48
Зеленский высказался о 8 марта и поделился своими планами
20:36
"Ждет полная изоляция": стал известен результат теста на коронавирус нардепа Волошина
20:06
Коварный алкоголь: какая доза не навредит здоровью - ответ ученых
19:50
Путин поманил паспортом РФ: кому светит упрощенный порядок получения гражданства
19:24
"Не трогай нас": Зеленский пожаловался на критику со стороны семьи
19:08
"Тупая овца" и "обезьяна": полицеский вляпался в жуткий скандал из-за нардепа
18:59
ВОЗ направляет миссию в Украину из-за коронавируса: что известно
18:34
Увольнение Нефедова: в Таможенной службе ответили на слухи об отставке
18:23
"В больницу добирался": всплыли скандальные подробности об анализах Волошина на коронавирус
17:54
В Минздраве рассказали о результатах тестов пациентов с подозрением на коронавирус
17:46
Умер Дэвид Пол - причины смерти, биография и фильмография Видео
17:33
Главный таможенник Украины Нефедов написал заявление об отставке: кто заменит
17:06
Как настроить себя на похудение: простые советы
16:59
Еще одного украинца госпитализировали с подозрением на коронавирус: первые детали
16:58
"Призрак приследовал": российский политолог назвал причину отставки Медведева с поста премьера
16:38
"Коронавирус, карантин, обрушение": рухнул китайский отель, опубликовано видео Видео
16:37
"Дырявое судно": Зеленский объяснил, почему Украина не пошла на дно
16:35
Бывший глава Кабмина Гончарук "сбежал" из Украины. Фото
15:51
Неразумный или предатель: Кондратюк разнес в пух и прах премьера Шмыгаля
15:27
Зеленский напомнил Путину о судьбе тоталитарных режимов и рассказал о смене власти в РФ
15:14
"Они из нас сало сделают": в МИД России оценили идею Зеленского изменить "минск"
15:10
Від пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 3 выпуск 02-03-2020 Видео
14:59
"Украинцы захотят": в ОПУ заговорили о втором сроке Зеленского
14:49
"Пищевой оргазм": в Сети всплыло новое неожиданное видео с Арахамией Видео
14:27
Рядом с телом в подъезде его оружие: в Житомире нашли убитым волонтера
14:05
Зеленский объяснил смену правительства и поставил условие Нацбанку
13:45
"Корабль прокаженных в США": на борту лайнера, где выявили коронавирус, 49 украинцев Видео
13:30
"Человек с яйцами": Дубинский назвал идеального кандидата на место Рябошапки
13:29
Ученые из Китая обнаружили новую опасность коронавируса covid-19 Видео
11:52
"Громче фамилию называть": дочь прихвостня Путина закатила истерику из-за "скорой"
11:01
"Этот ссыкун": Киву поймали за "мокрым делом"
10:49
"Будь проклят тот, кто пустит воду": в Крыму заявили, что катастрофы с водой нет Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять