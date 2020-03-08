"Настоящий бордель": экс-узник боевиков "ДНР" рассказал о зверском насилии

Жизнь в "ДНР" / УНИАН

Освобожденные из плена боевиков "ДНР" журналист Станислав Асеев поделился жуткими воспоминаниями о заточении. По его словам, террористы в оккупированном Донецке ежедневно пытают людей и насилуют женщин.

"В Донецке через пытки проходят 95 из 100 человек. И тут еще надо поискать тех пятерых людей, которых не пытали, а просто били. Это должен быть или совсем пожилой человек или человек с улицы. Молодые парни, мужчины 30-40 лет – никто даже не разбирается. Самое постоянное, что происходит, это электрические провода на разные части тела", – рассказал Асеев в интервью Обозревателю.

При этом он указал, что боевики ежедневно кого-то сажают в подвалы и жестоко пытают. Кроме того, журналист подчеркнул, что среди террористов распространено сексуальное насилие в отношении женщин и мужчин.

"В изоляции устроили настоящий бордель. Наловили молодых девчонок по 20-30 лет, которых по воскресеньям возят в сауны и катают на БТРах. Изоляция – это отдельная история", – подытожил Асеев.

Как ранее сообщал Главред, бывший "чиновник ДНР" Василий Савин рассказал, как боевики истязали пленных.