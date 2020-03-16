Кабмин отдаст министерство энергетики нардепу от Слуги народа - СМИ

Андрей Герус / Униан

Кабинет министров рассматривает одного их депутатов от Слуги народа на должность министра энергетики и экологии. Так, кресло министра может занять глава парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус.

По данным Страны, на Банковой новую должность для Геруса не считают повышением.

"В кресле министра у него влияния будет меньше, чем в комитете. Просто в МВФ его давно просили убрать… поэтому переместили на министра", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Главред, 10 марта Кабинет министров назначил Виталия Шубина и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды. Ранее он руководил Арцизской и Днепро-Бугской ветровыми электростанциями.