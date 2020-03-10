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Продуктивный день: Кабмин нашел временную замену Оржелю

10 марта 2020, 22:08

Правительство назначило и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды.

Виталий Шабунин возглавил одно из министерств /facebook.com/vitaliy.vitaliy.752

У Кабмина сегодня продуктивный рабочий день - сначала был назначен и.о министра образования, а позже Виталий Шубин стал и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Кабмина 10 марта, пишет пресс-служба Министерства в Facebook.

"Временно исполнять обязанности министра энергетики, и защиты окружающей среды будет Шубин Виталий Николаевич", - говорится в сообщении.

Ранее он руководил Арцизской и Днепро-Бугской ветровыми электростанциями. С 9 октября 2019 года был заместителем министра энергетики.

Напомним, Павла Кухту назначили и.о. министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. До него министерство возглавлял Тимофей Милованов, который на прошлой неделе был отправлен в отставку вместе с правительством Алексея Гончарука.

Ранее Главред также писал, что Кабинет министров Украины назначил Павла Кухту и.о. министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Отметим, ранее должность министра занимал Тимофей Милованов, который отказался работать в новом правительстве.

Напомним, 4 марта, в среду, Верховная Рада Украины поддержала новый состав Кабинета министров во главе с Денисом Шмыгалем.

Кабинет Министров министр энергетики
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