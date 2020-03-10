Кабмин нашел временную замену Милованову

Павел Кухта стал и.о. Минэкономики / facebook.com/paul.kukhta

Во вторник, 10 марта, Кабинет министров Украины назначил Павла Кухту и.о. министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Отметим, ранее должность министра занимал Тимофей Милованов, который отказался работать в новом правительстве.

По словам Кухты на его странице в Фейсбуке, сегодня по решению правительства на него было возложено временное исполнение обязанностей министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

"Для нашей команды важно, чтобы изменения и реформы, которые нам удалось запустить за 6 месяцев работы (а это рынок земли, запуск приватизации, реформа госпредприятий, создание инструментов для привлечения инвестиций и многое другое), не пропали бесследно и продолжались на благо народа Украины", - отметил Кухта.

Добавим, что в комментариях под сообщением Кухты многие его поздравили с новой должностью. Есть и те, кто дал совет.

"Постарайтесь принимать логичные решения и обсуждать их с ведущими экономистами страны, тогда есть шанс у вас, иначе вас перемелят своей глупостью десятки странных людей, находящихся сейчас на руководящих постах, сделайте министерство уровня ведущих стран ЕС", - сказал Сергей Ефимов.

Читайте также"Ногой надо": Милованов поучил украинцев правильно чихатьНапомним, 4 марта, в среду, Верховная Рада Украины поддержала новый состав Кабинета министров во главе с Денисом Шмыгалем.

На своих должностях остались: министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр юстиции Денис Малюська.