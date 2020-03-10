Кабмин назначил и.о. министров вместо Бородянского и Новосад

Бородянскому и Новосад нашли замену / facebook.com/Borodyanskiy.Volodymyr

Во вторник, 10 марта, Кабинет министров Украины назначил и.о. министром образования и науки Украины Юрия Полюховича, который работал замом экс-министра Анны Новосад, которая отказалась работать под руководством нового премьер-министра.

Кроме того, и.о. министра культуры стала Светлана Фоменко, заместитель бывшего министра Владимира Бородянского, который тоже отказался от должности в связи со сменой главы правительства.

Добавим, Светлана Фоменко была на этой должности ещё во времена Петра Порошенко (а до того была помощником нардепа от Народного фронта Еленского - одного из главных идеологов создания ПЦУ).

Читайте такжеКабмин нашел временную замену МиловановуНапомним, 4 марта, в среду, Верховная Рада Украины поддержала новый состав Кабинета министров во главе с Денисом Шмыгалем.

На своих должностях остались: министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр юстиции Денис Малюська.