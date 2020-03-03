Новосад отказалась работать под руководством нового премьера

Анна Новосад уже не хочет быть министром / пресс-служба Кабмина

Министр образования и науки Анна Новосад заявила, что отказывается работать в составе нового правительства, а также под руководства Дениса Шмыгаля, который, по прогнозу, станет новым премьер-министром.

Как сообщает журналист Максим Назаров, уже есть кандидатура на должность главы Минобразования.

Доктора юридических наук, профессора университета Шевченко Юлию Гришину якобы предлагают назначить министром образования в правительстве Шмыгаля.

Депутаты от Слуги народа поддерживают кандидатуру Гришиной, заручилась она уже даже поддержкой президента Владимира Зеленского. Результаты поддержки коллег будут известны завтра.

Сегодня на фракции Слуга народа президент заявил, что Новосад менять не планировали, но поскольку она отказывается, то должность займет другой министр.

Напомним, президент Владимир Зеленский встретился с членами парламентской фракции партии Слуга народа. На пост премьер-министра глава государства предложил назначить Дениса Шмыгаля вместо Алексея Гончарука.

Как ранее сообщалось, в Кабинете министров прокомментировали сообщение о том, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук якобы подал в Окружной административный суд Киева заявление с требованием не включать в повестку дня вопрос об отставке членов Кабмина и премьер-министра.