Гончарук просит суд запретить Разумкову рассматривать его заявление об отставке

Гончарук передумал уходить в отставку и просит суд о помощи / kmu.gov.ua

В Окружном административном суде Киева зарегистрировано заявление, в котором прописано требование о запрете спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову включать в повестку дня вопрос об отставке членов Кабмина и премьер-министра Алексея Гончарука.

"В ОАСК поступило заявление об обеспечении иска, заявителем в которой указан Алексей Гончарук, ответчиком — председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, третьим лицом — президент Украины Владимир Зеленский", — говорится в сообщении на сайте судебной инстанции.

Уточняется, что истец просит запретить до вынесения судебного решения не вносить вопрос об отставке премьер-министра Алексея Гончарука или увольнения кого-либо из членов Кабмина в повестку дня внеочередного пленарного заседания Рады, назначенного на 4 марта.

Гончарук просит судей запретить вынесение на голосование данного вопроса, а также включение его в общую повестку дня парламента и объявлять результаты голосования по этому вопросу.

Как ранее сообщалось, начала распространяться информация, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

В свою очередь, спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что премьер-министр Алексей Гончарук не подавал заявление об отставке в Верховную Раду.