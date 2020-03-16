"Нас всех кинули": украинский бизнес воет из-за китайского вируса

Из-за коронавируса украинские бизнесмены подсчитывают убытки / Reuters

Коронавирус убивает не только людей, но и бизнес. Такие выводы напрашиваются после жалоб украинских предпринимателей о том, как карантин изменил их жизнь – не в лучшую сторону.

Бизнес-леди на своем личном примере показала "ту жопу", в которую все попали.

"Я молчать не собираюсь. И надеяться на лучшее - тоже. Сферы, в которых я работаю вы знаете - это авиация и ресторанный бизнес. Как только Зеленский 2 дня назад (в пятницу, 13 марта) объявил о закрытии границ, я лишилась проекта в авиации, в котором была не я одна, а целая команда моих людей.За 2 дня до этого, в среду 11 марта, объявили карантин в садах и школах - у нас в ресторанах пошло падение касс и на сегодняшний день, 15 марта, падения касс в среднем на 50%", - пожаловалась Поли Леви на свой странице в Фейсбуке.

Бизнес-леди убеждена, что все мы стали свидетелями паники мирового масштаба.

"У меня вопрос к нашей власти и их представителям, какого черта вы творите? Мы с вами свидетели паники мирового масштаба. Страны закрывают границы, многие страны были подготовлены, у них есть бюджеты на это, а у нашей - нет. Это уникальный случай, как политический, так и общественный и экономический. Как навернуть и до того навернутую экономку нашей страны за 2-3 недели.

У авиации, туристического, ресторанного и развлекательного бизнеса будут колоссальные убытки. Мы уже ощутили это на себе. И нас оставляют бороться с этим лично", - добавила она.

По ее словам, власть отправила в нокдаун целые отрасли.

"Мы, как руководители сидим в ах*е 5 ый день. Я сразу села и честно пересчитала все расходы на ФОТ, на аренду, на закупки, транспортные расходы в ресторанах, управлением которых я занимаюсь. Я смогла ужаться на 20%. А падения у меня 50%. Скажите мне, где взять эти 30%? Если касса ресторана средняя в день была 30 000, а стала - 15 000. При том, что у нас не работало лишних людей итак! Мы жались и до этого! Мы платим налоги, устраиваем людей и платим за них. Что дальше мне делать? Аренду платить надо, часть ресторанов находится в ТРЦ, и нам отказались снижать арендные ставки на время карантина. Мне надо сдохнуть, но заплатить аренду, которая съедает 20-25% от оборота в месяц", - рассказала бизнес-леди.

При этом она обратила внимание на то, что тысячи владельцев бизнеса и руководителей бизнеса по стране брошены на произвол судьбы. Каждый сидит и думает, что делать.

"Я 3 дня и 3 ночи не сплю, чтобы выдумать, что же делать с оплатами своим людям. Каждый из нас пытается решить этот нокдаун от власти в одиночку. За эти 3 дня у меня 10 раз складывалось впечатление, что нас всех тупо кинули", - особо подчеркнула она.

Читайте такжеЗеленский подписал срочный указ по борьбе с коронавирусом - главноеНапомним, ранее сообщалось, в Киеве 18 марта будет остановлена работа всех линий метрополитена на неопределенный срок.

Как заявил в видеообращении президент Владимир Зеленский, экстренные меры связаны с карантином и будут предприняты для пресечения распространения в столице китайского коронавируса.