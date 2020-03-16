"Грубо врут": глава МИД Украины обратился к украинцам

Дмитрий Кулеба / УНИАН

Семеро украинцев, которые находятся за границей заболели китайским коронавирусом. При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не смог ответить на вопрос, в каких именно странах находятся заболевшие украинцы.

По его словам, сейчас в других странах на карантине сотни украинцев - в частности, туристы в египетском отеле, а также экипаж судна из 14 человек в Бразилии. При этом он призвал отказаться от поездок за границу, "особенно в такие страны, как Египет, где ситуация очень сложная".

Кроме того, Кулеба заявил, что чартеры туркомпаний продолжают летать в Египет, "обещая, что все будет чудесно, там чудесный климат, высокая температура, при которой коронавирус не размножается, и весь этот бред".

"Люди, вам грубо врут для того, чтобы на вас зарабатывать и губить ваше здоровье. Туроператоров, которые агитируют вас сейчас выезжать по дешевым турам, не интересует ваше будущее и ваше здоровье", - подчеркнул министр.

Как ранее сообщал Главред, ранее с МИД Украины заявили, что на сегодняшний день за рубежом от коронавируса лечатся шесть украинцев.