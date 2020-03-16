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"А за какой хрен дома сидеть": украинцы огорчены из-за решения властей закрыть подземку

16 марта 2020, 19:55

Граждане Украины болезненно отреагировали на экстренные меры из-за коронавируса.

Метро, поезд
Украинцы возмущены из-за закрытия метро / УНИАН

В понедельник, 16 марта, президент Украины Владимир Зеленский огорошил общественность сообщением о том, что в Киеве и других городах Украины с 12:00 дня 18 марта будет остановлена работа всех линий метрополитена на неопределенный срок.

Как заявил в видеообращении президент, экстренные меры связаны с карантином и будут предприняты для пресечения распространения в стране китайского коронавируса.

Глава государства подчеркнул, что Кабинету министров будет рекомендовано с 12:00 18 марта также запретить железнодорожное, авиа и автобусное междугородное  пассажирское сообщение.

Отметим, украинцы эту новость восприняли очень болезненно. В соцсетях по этому поводу много разговоров.

"Масок немає, антисептики теж немає. Не виходити на роботу, а за що дітей кормить. Бл@дська влада, тільки п@здіть і може", - пишет Елена Козлова.

"Сидеть дома, а жить за что Вы о таких проблемах элементарных знаете? Кто компенсирует , кто поймет простой народ?!", - возмутилась Людмила Ткаченко.

"Для того, щоб бізнес зміг пережити закриття і обмеження- необхідно визнати ситуацію, як форс-мажор. Лише визнання ситуації форс - мажорною дозволить більшості бізнесів спокійно видихнути, бо більшість договорів оренди комерційної нерухомості включає фразу про " настання форс- мажорних" обставин. Торгова палата України зазначила, що не вважає карантин форс- мажорною обставиною! І це неприпустима позиція! Не визнаючи ситуацію такою як форс мажор, Україна задушить майже всіх малих та середніх підприємців. А звідси десятки тисяч безробітних і мільйони несплачених податків. Всього два слова форс-мажор!", - высказалась Наташа Патрик.

"Начните слышать, что вам говорят. Многое зависит от самих людей и если они тупят, то никто им не доктор...Президент не бог, он обьявляет меры по карантину , чтобы ограничить рапространение болезни и они правильные... А вы всем недовольны ...", - пишет Ирина Носановская.

"Прежде чем принимать такие меры, нужно объяснить людям...Сколько дополнительно будет ездить маршруток, автобусов, троллейбусов, чтобы можно было беспрепятственно доехать на работу в количестве 10 человек.И так по всем пунктам...что конкретно сделано для предотвращения коллапса...А так это все общие слова, нагнетающие панику", - вопрошает Наталья Марченко.

"А чем из села на работу ездить???? Или может, вы всем нам по машине дадите ????", - добавила Карина Царенко.

"А вопрос такой глобальный а за какой хрен людям дома сидеть. Как на еду зарабатывать?! За что её покупать. Все позакрывали, а людям за что кушать??? Так быстрее не от вируса, а от голода поумирают... Ты же на коленях стоял такой молодец, честный. И что к чему пришла страна за год. Война война война, вирус, епидемия. Вы ублюдки сраные сколько вам еще времени нужно что бы вы нажралися. Команду собрал бедных и нищих. А ВЕРИЛИ ОЙ КАК ВЕРИЛИ", - возмутилась Ольга Марина.

Читайте также"Нас всех кинули": украинский бизнес воет из-за китайского вирусаНапомним, ранее сообщалось, Евросоюз намерен ввести запрет на поездки на свою территорию для иностранцев уже в ближайшее время. Но точная дата пока не объявлена.

Исключения будут сделаны лишь для неотложных случаев. Ограничения вводятся на срок 30 дней. Причиной стало массовое распространение коронавируса COVID-19.

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