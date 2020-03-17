Депутаты "осыпали" предпринимателей льготами: подробности

Рада разрешила предпринимателям не платить ЕСВ / УНИАН

Власти услышали малый бизнес, который терпит колоссальные убытки из-за введения карантина в Украине. Физическим лицам-предпринимателям разрешили не платить единый социальный взнос в марте-апреле 2020 года.

Такая норма содержится в принятом Верховной Радой 17 марта законе о поддержке налогоплательщиков на период осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни.

Отметим, за законопроект №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)" отдали свои голоса 344 народных избранника. Проект закона голосовали без обсуждения.

Так вот, согласно документу, не применяются штрафные санкции за нарушение налогового законодательства, совершенные в период с 1 марта по 30 апреля 2020 года.

Кроме того, согласно Закону, объекты нежилой недвижимости, находящихся в собственности физических или юридических лиц, не являются объектом налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, с 1 марта по 30 апреля 2020 года.

Также депутаты установили мораторий на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 18 мая 2020 года.

Кроме того, до 1 июля 2020 народные избранники продлили срок подачи годовой декларации об имущественном состоянии и доходах.

Читайте также"Нас всех кинули": украинский бизнес воет из-за китайского вирусаНапомним, ранее сообщалось, в Киеве 18 марта будет остановлена работа всех линий метрополитена на неопределенный срок.

Как заявил в видеообращении президент Владимир Зеленский, экстренные меры связаны с карантином и будут предприняты для пресечения распространения в столице китайского коронавируса.