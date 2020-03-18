Метро Киева ушло на карантин: как и чем теперь доехать

Метро Киева временно не работает / facebook.com/max.yakover

Вечером 17 марта в Киеве закрыли метро – подземка приостановила работу как минимум до 3 апреля. Причина такого решения властей – попытка не допустить распространения коронавируса Covid-19 в столице Украины.

Так как метрополитен – один из самых популярных способов передвижения в Киеве, то его закрытие существенно повлияет на жизнь горожан. В связи с этим в КГГА решили разработать маршруты наземного транспорта, которые могли бы воспроизвести направления веток подземки. Этим и должны будут заняться государственные и частные перевозчики. Такое решение приняли на заседании КГГА 17 марта. Срок действия такой замены – с 18 марта 2020 по 3 апреля 2020 года.

Как и чем теперь доехать в Киеве

В столице – три ветки метрополитена:

Святошинско-Броварская ветка метрополитена (красная ветка метрополитена) проходит по маршруту станция метро Академгородок – станция метро Лесная;

Сырецко-Печерская (зеленая ветка) ездит от станции Красный хутор до станции метро Сырец;

Куреневско-Красноармейская ветка метрополитена (синяя) проходит от станции метро Героев Днепра до станции метро Теремки.

Святошинско-Броварская ветка метрополитена

Автобусные маршруты: № 2, 24, 46, 62, 114, 115, 118

Троллейбусные маршруты № 5,7, 43,50

Трамвайные маршруты № 1, 3, 14, 15, 18

Маршрутное такси № 228

Сырецко-Печерская ветка метрополитена

Автобусные маршруты: № 51, 63, 45, 91

Троллейбусные маршруты: № 5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к

Трамвайные маршруты: № 14, 15, 18

Маршрутное такси: № 220, 516, 155, 166, 500

Куреневско-Красноармейская ветка метрополитена

Автобусные маршруты: № 19, 51, 62, 73, 72, 119

Троллейбусные маршруты: № 11,12, 42Д, 43, 45

Трамвайные маршруты: № 11, 12, 16, 17, 19

Маршрутное такси: № 155, 166, 500

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Напомним, ранее сообщалось, что с 12:00 дня 18 марта в Киеве и других городах Украины будет остановлена работа всех линий метрополитена на неопределенный срок. Как заявил президент Владимир Зеленский, экстренные меры связаны с карантином и будут предприняты для пресечения распространения в стране китайского коронавируса.

С 17 марта в Киеве в связи с карантином закрыли места массового скопления людей. Будут закрыты ТРЦ (за исключением продуктовых магазинов, аптек), детские развлекательные центры, спортзалы/бассейны, зоопарки, парки аттракционов, кинотеатры, музеи и другие культурные заведения. Кроме того, работодателей попросили перевести сотрудников на "удаленку".