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Степанов нашел для Одесской инфекционной больницы аппарат ИВЛ

18 марта 2020, 14:38

Во всем мире аппараты ИВЛ – первая необходимость для тяжелых пациентов с COVID-19.

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Степанов Максим

Экс-губернатор Одесской области Максим Степанов купил и передал инфекционной больнице аппарат искусственной вентиляции легких SV Aura Profi. Об этом он сообщил у себя в Фейсбук.

"Друзья, удалось найти аппарат искусственной вентиляции легких SV Aura Profi. Это были самые сложные поиски в моей жизни. Аппарат уже передал в Одесскую инфекционную больницу. Со средствами индивидуальной защиты ситуация еще сложнее. Ищем, собираем по крупицам. Впервые хочу воспользоваться силой Facebook. Друзья, не проходим мимо. Просьба ко всем, у кого есть финансовая возможность или выход на производителей или поставщиков, присоединяйтесь. Давайте помогать друг другу", – написал Максим Степанов у себя на странице.

Отметим, что найти это оборудование удалось пока только ему. На данный момент во всем мире аппараты ИВЛ – первая необходимость для тяжелых пациентов с COVID-19. Больницы стоят за ними в очереди, а производители не успевают удовлетворять заказ. При этом, как известно, без ИВЛ спасти человека с осложнением от коронавируса попросту невозможно.

На данный момент у Одесского региона есть 136 таких аппаратов. Волонтеры называют это катастрофой. Такая же ситуация с одноразовыми костюмами биозащиты – их всего 150 при суточной потребности в 7600.

В Украине сегодня лабораторно подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом (10 – в Черновицкой области, два – в Киеве, по одному в Киевской и Житомирской областях). Два человека скончались.

Напомним, что ранее Максим Степанов заявил, что Кабмин должен принять срочные меры для спасения экономики.

Максим Степанов коронавирус
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