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В Кабмине поманили компенсацией украинцам расходов на услуги ЖКХ: каким и как

18 марта 2020, 16:10

Ситуация из-за карантина, введенного в Украине по причине китайского коронавируса, по мнению премьер-министра Дениса Шмыгаля, требует неожиданных решений.

Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль предложил компенсировать украинцам роцент платежей за услуги ЖКХ  / УНИАН

Правительство намерено компенсировать украинцам определенный процент платежей за услуги ЖКХ - из-за того, что люди постоянно находятся по домам на коронавирусном карантине.

Соответствующее заявление в среду, 18 марта, в рамках заседания правительства сделал премьер-министр Денис Шмыгаль. Премьер поручил главам Минэкономики в деталях просчитать сумму денежных средств и категорий граждан, а также потребностей казны на возмещение части платежей ЖКХ на время введенного в Украине карантина.

"То есть мы постановлением ввели карантин. Мы призываем людей быть дома. Поэтому государство должно взять на себя частичное возмещение коммунальных услуг, которые вырастут в связи с постоянным пребыванием людей на самоизоляции дома", - заявил Шмыгаль.

Читайте такжеКабмин ввел в Украине карантин из-за китайского коронавирусаПремьер-министр, однако, не стал уточнять, будет ли уплата  компенсации распространяться на всех украинцев либо только на отдельные категории.

"Прошу рассчитать процент возмещения, сумму которая необходима, по необходимости категории граждан или сказать, что это должно быть для всех без исключения. На очередной Кабмин вынести предложения", - подытожил Шмыгаль.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, почему в Украине было введено превентивное введение карантина из-за коронавируса - несмотря на небольшое количество заболевших в стране.

новости Украины услуги ЖКХ Денис Шмыгаль Кабмин
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