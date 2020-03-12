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СМИ рассказали, как планируют "закрыть" вакансии министров в Кабмине Шмыгаля

12 марта 2020, 15:19

По данным журналистов, заполнение вакансий министров в новом Кабмине Дениса Шмыгаля далеко от окончания

Шмыгаль
Кабмин под руководством Шмыгаля далек от окончательного формирования / УНИАН

Через неделю после отправленного Радой в отставку Кабмина Алексея Гончарука и назначения новым премьер-министром Дениса Шмыгаля в правительстве остаются незаполненными часть министерских постов.

Портал Страна опросил свои источники / экспертов и рассказал, какие кандидатуры на посты министров обсуждаются в высших кругах украинской власти.

Нардепы из президентской фракции Слуга не исключают, что нынешнего и.о. главы Минэкономики Павла Кухту вскоре официально утвердят в качестве полноценного главы ведомства. Как сообщают источники, ситуация крайне усложняется тем, что нет окончательного решения, как будет поделено само ведомство. По информации из недр Слуги народа, выделить полноценное Министерство промышленности из Минэкономики, по всей вероятности, не получится.

Далее - идет обсуждение создания и отдельного сельхозминистерства.  На пост его главы прочат гендиректора "Индустриальной молочной компании" и основателя Украинского клуба аграрного бизнеса Алекса Лисситсу.

Далее, на пост главы Минобразования всерьез рассматривается нардеп из Слуги народа Юлия Гришина. В числе кандидатов на портфель главы Минкульта рассматривается как и.о. главы ведомства Светлана Фоменко, так и Юрий Костюк - замглавы Офиса президента.

Напомним, ранее Денис Шмыгаль назвал условия, при которых он уйдет в отставку с поста премьер-министра. Позднее глава Кабмина поведал о том, как Украина войдет в мировой финансовый кризис.

Денис Шмыгаль Кабмин министры правительство
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