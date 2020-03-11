Шмыгаль рассказал, как Украина войдет в мировой финансовый кризис

Денис Шмыгаль высказался по поводу экономического кризиса / УНИАН

Украина входит в мировой экономический кризис, вызванный распространением коронавируса в мире.

С таким заявлением выступил в среду, 11 марта, на брифинге недавно назначенный премьер-министром Денис Шмыгаль.

"Украина сейчас в этот кризис входит намного более крепкой, чем это было, например, в 2008 году", - рассказал он.

По словам Шмыгаля, в Украине сейчас, как никогда ранее, высокая ликвидность в банках.

"У нас высокие золотовалютные запасы. У нас есть запас по бюджетному курсу, который запланирован (27 грн/доллар - Главред). У нас достаточно позитивный диалог с МВФ, у нас вчера был конференц-колл с руководством МВФ и договорились о системном продолжении сотрудничества без изменения каких-либо условий", - рассказал он.

По словам премьера Шмыгаля, украинским властям осталось выполнить два из восьми параметров МВФ - в течение двух-трех недель.

Напомним,4 марта Верховная Рада на внеочередном заседании отправила в отставку правительство под руководством Алексея Гончарука и назначила новый Кабмин, который возглавил Денис Шмыгаль.