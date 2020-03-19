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Когда откроют метро в Киеве: Кличко дал четкий ответ

19 марта 2020, 14:11

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал муссируемые в СМИ слухи о том, что столичный метрополитен может заработать.

Киев, метро
Кличко ответил на вопрос, когда откроют киевское метро / УНИАН

Киевское метро будет закрыто по причине карантина в столице из-за китайского коронавируса вплоть до 3 апреля. И это решение не будет пересматриваться либо отменяться.

С таким заявлением в четверг, 19 марта, выступил киевский градоначальник Виталий Кличко на брифинге.

"Отмена движения метрополитена до 3 апреля – это вынужденная мера на опережение. Вчера некоторые люди, которые не являются специалистами и ответственными за транспортную область, сделали заявление, что возможно частичное возобновление работы метрополитена. Это персональное мнение этих людей", - отметил он.

Читайте такжеМетро Киева ушло на карантин: как и чем теперь доехатьКроме того, по словам Кличко, количество единиц общественного транспорта планируется увеличить - особенно для доставки людей с работы и на работу в спальные районы Киева.Также мэр столицы пообещал бороться с недобросовестными частными перевозчиками, которые сократили количество автобусов.

Напомним, накануне секретарь Киевсовета Владимир Прокопив признал, что закрытие метро на карантин стало огромной проблемой для Киева. По его мнению, подземка должна работать хотя бы для тех людей, которые трудятся на стратегических столичных предприятиях.

Киевский метрополитен был закрыт из-за коронавирусного карантина с 23:00 вторник, 17 марта - и до 3 апреля.

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