В Минздраве рассказали, когда в украинские аптеки завезут медицинские маски

Полицейские в масках из-за пандемии коронавируса / УНИАН

В четверг, 19 марта, главный санитарный врач Украины и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко озвучил свой прогноз по поводу того, когда в украинских аптеках в достаточном количестве завезут медицинские маски.

"И в ближайшее время мы ожидаем значительное пополнение украинского рынка в средствах индивидуальной защиты. И в субботу-пятницу ожидается, что хирургические маски должны появиться в свободном доступе в аптечных сетях. Возможно, не во всех, но напряжение будет снято. Над этим работают все министерства", — утверждает чиновник.

По словам Ляшко, товар (просто бесценный в условиях карантина из-за китайского коронавируса) можно будет быстро завезти благодаря тому, что закупки медицинских изделий были выведены из-под действия закона о госзакупках. Планируется, что в ликвидации дефицита масок активнейшим образом будут участвовать и отечественные производители

Напомним, ранее в Украине частные клиники, аптеки и торговые сети в погоне за прибылью установили заоблачные цены на товары и услуги из-за вспышки коронавируса. К примеру, в одной киевских аптек продавался набор медицинских защитных масок по цене в 1,2 тысячи гривен.