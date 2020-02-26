Ляшко назначили главным санврачом Украины

Виктор Ляшко / пресс-служба Минздрава

В Украине назначили нового главного санитарного врача страны. Так, должность занял заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

По словам главы Кабмина Алексея Гончарука, данное решение приняли во время заседания правительства.

"С сегодняшнего дня персонально этот человек будет, в том числе, коммуницировать с вами, и координировать действия органов государственной власти и всех необходимых служб для того, чтобы максимально качественно организовать работу по предотвращению попадания на территорию Украины этой инфекции и противодействия ее распространению", - заявил премьер во время брифинга после заседания Кабинета министров.

Как ранее сообщал Главред, бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас высказал мнение, что в Украине недооценили опасность, которую несет в нашу страну коронавирус.