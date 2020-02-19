Опасность недооценивается: экс-главный санврач Украины обеспокоен эвакуацией из Уханя

Доктор убежден, что Украина не готова к коронавирусу / Reuters

Бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас высказал мнение, что в Украине, приняв решение об эвакуации соотечественников из Уханя, недооценили опасность, которую несет в нашу страну коронавирус.

В комментарии InfoResist он подчеркнул, что отечественные специалисты не изучили недуг, а опираются на данные КНР и ВООЗ.

"В последней ведомости термин инкубационного периода уже возрос с 14 до 24 дней. Это уже накладывает дополнительные настороженности и расходы на то, чтобы планировать эпидемические мероприятия. Вторая катастрофическая информация про то, что были выявлены бессимптомные формы этого вируса. То есть когда человек полностью не имеет никаких клинических проявлений, внешне он здоров, а на самом деле в нем находится вирус", — говорит Протас.

По словам доктора, идентификация больного коронавирусом существенно усложняется, а распространиться он может стремительно. Он подчеркнул, что на сегодняшний день в Украине нет специальных средств для диагностики и лечения коронавируса.

"Тех запасов индивидуальной защиты может хватит на 2-3 дня. А для того, чтобы их обновить, нет собственного производства. А на фоне мирового дефицита, связанного с тем, что основной изготовитель этих средств Китай сейчас не в состоянии удовлетворить собственные потребности. У нас нет соответствующего уровня биологической защиты, третьего по международной классификации, ни лабораторий, ни инфекционных стационаров", — говорит экс-главный санитарный врач Украины.

Как ранее сообщалось, днем 19 февраля в китайском Ухане началась эвакуация украинцев и иностранцев, которых борт авиакомпании SkyUp должен доставить в Украину.

Напомним, эвакуированных из китайского Уханя в течение двухнедельного карантина будут охранять почти полсотни силовиков.

К слову, бывший губернатор Львовской области и депутат от фракции Европейская солидарность Олег Синютка раздул панику из-за того, что в его регион – по его же словам – прибывает самолет с эвакуированными из Китая украинцами.