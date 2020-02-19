  1. Главная
  3. Украина

Опасность недооценивается: экс-главный санврач Украины обеспокоен эвакуацией из Уханя

19 февраля 2020, 19:58

Эксперт полагает, что в стране не предприняли все необходимые меры для защиты от опасной угрозы заражения.

Коронавирус, ученые
Доктор убежден, что Украина не готова к коронавирусу / Reuters

Бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас высказал мнение, что в Украине, приняв решение об эвакуации соотечественников из Уханя, недооценили опасность, которую несет в нашу страну коронавирус.

В комментарии InfoResist он подчеркнул, что отечественные специалисты не изучили недуг, а опираются на данные КНР и ВООЗ.

"В последней ведомости термин инкубационного периода уже возрос с 14 до 24 дней. Это уже накладывает дополнительные настороженности и расходы на то, чтобы планировать эпидемические мероприятия. Вторая катастрофическая информация про то, что были выявлены бессимптомные формы этого вируса. То есть когда человек полностью не имеет никаких клинических проявлений, внешне он здоров, а на самом деле в нем находится вирус", — говорит Протас.

По словам доктора, идентификация больного коронавирусом существенно усложняется, а распространиться он может стремительно. Он подчеркнул, что на сегодняшний день в Украине нет специальных средств для диагностики и лечения коронавируса.

"Тех запасов индивидуальной защиты может хватит на 2-3 дня. А для того, чтобы их обновить, нет собственного производства. А на фоне мирового дефицита, связанного с тем, что основной изготовитель этих средств Китай сейчас не в состоянии удовлетворить собственные потребности. У нас нет соответствующего уровня биологической защиты, третьего по международной классификации, ни лабораторий, ни инфекционных стационаров", — говорит экс-главный санитарный врач Украины.

Как ранее сообщалось, днем 19 февраля в китайском Ухане началась эвакуация украинцев и иностранцев, которых борт авиакомпании SkyUp должен доставить в Украину.

Напомним, эвакуированных из китайского Уханя в течение двухнедельного карантина будут охранять почти полсотни силовиков.

К слову, бывший губернатор Львовской области и депутат от фракции Европейская солидарность Олег Синютка раздул панику из-за того, что в его регион – по его же словам – прибывает самолет с эвакуированными из Китая украинцами.

новости Украины и мира коронавирус в Украине китайский коронавирус коронавирус Новости Китая эвакуация
Сейчас вы просматриваете новость «Опасность недооценивается: экс-главный санврач Украины обеспокоен эвакуацией из Уханя». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

20:29
Ужасное ДТП в Мариуполе: автобус влетел в остановку, много пострадавших
20:00
От блина придет беда: названы самые вредные блины
20:00
Cлучайный интим, капканы, измена: какие угрозы прочит гороскоп на завтра Видео
19:58
Опасность недооценивается: экс-главный санврач Украины обеспокоен эвакуацией из Уханя
19:56
Денег нет: в Китае начались серьезные проблемы с зарплатами - Bloomberg
19:16
В Минобороны показали последствия жуткого боя на Донбассе - фото Видео
19:14
Умер Pop Smoke: причины смерти, биография и музыка Видео
19:04
"Все здоровы": в МИД отчитались об эвакуации 48 украинцев из Китая
19:03
"Патриоты своего сарая": как украинцы из зараженного Китая раскололи страну
18:28
Украинку отказались эвакуировать из Уханя из-за домашнего животного
18:26
Как убрать рекламу в браузере - лучшие программы, плагины и способы
18:18
Почему дарить нечетное количество цветов нельзя и где это принято Видео
18:00
Модные челки 2020 - в моду вернулись челки из 70-х и детская челка фото Фото
17:33
Нардеп Бужанский отказался почтить память погибших на Майдане: известно почему Видео
17:32
Пугачеву обвиняют в измене Максиму Галкину
17:25
Больным станешь, если есть не перестанешь: названы самые вредные макароны
16:53
"Всего 77 человек": в аэропорту Уханя началась эвакуация украинцев
16:52
"Это месть Зеленского": Львовщина испугалась "биологического оружия" Видео
16:39
В PS Store началась распродажа со скидками на GTA V, Metro Exodus и другие отличные игры
16:08
"Реакция как у Порошенко": дончанка назвала Зеленского предателем, а он промолчал - видео Видео
15:55
Зов предков 2020 - Как избавиться от хозяина и завести молодую волчицу Фото Видео
15:55
Самые глупые ошибки в макияже глаз, которые уродуют лицо и старят
15:22
ВКонтакте представила новую версию приложения для смартфонов
15:03
С днем рождения сестре – поздравления от брата, мамы, папы и друзей
15:02
"Готовьте головы и зонты": в Украину идут головокружительные осадки Видео
14:56
"Вы известный благодаря мне": Зеленский встретился с "разбойником" из Борисполя - видео Видео
14:55
Взрывы и странные механизмы: в Steam вышла веселая игра о создании машин-убийц
14:49
Полное падение нравов: во Львове в ТЦ внезапно включили порно Видео
14:19
Двойное кольцо защиты: эвакуированных из Уханя украинцев будут усиленно охранять Видео
14:18
20.02.2020 и 22.02.2020: чем опасны "красивые" даты и что нельзя делать
13:57
Артистичный нафталин и талантливые отшельники: кто поедет от Украины на Евровидение 2020
13:33
Нагайкой по микробам: в РФ "казаки" собрались отлавливать азиатов из-за коронавируса
13:16
Заменить Коболева в Нафтогазе: Аваков и Гончарук отвергли идею Милованова Видео
13:13
Быстрее звука: новая распродажа Steam посвящена ежику Сонику
12:51
У Путина прокомментировали уход в отставку Суркова
12:50
Песочный человек: появились подробности съемок сериала
12:39
Операция "Утилизация": медреформа уничтожит 70% больниц в Украине мнение
12:29
Катастрофа Боинга МАУ: в Иране заявили о проблеме с "черным ящиком"
12:29
"Строят из себя обиженных бывших": Влащенко распекла Геращенко из-за побега от Шария
12:26
Матрица 4 : кадры со съемок с Нео и Тринити слили в сеть
12:23
GTA IV вернется в Steam в урезанном виде
12:03
Дрогобычский Эйнштейн: на Львовщине повесился известный профессор
11:51
Великий пост 2020 – календарь питания, меню, рецепты простые и сытные Видео
11:50
Косатка - The Hardkiss представили новую песню и клип Видео
11:42
Легендарная игра Готика получит полноценный ремейк
11:40
Предложение Зеленского о совместном патрулировании логично - Волкер
11:30
Палочная дисциплина: офицер ВСУ перед строем забил бойца до смерти
10:56
"Шаг назад": президент Грузии осудила возобновление боев на Донбассе Видео
10:56
"Нельзя, как рак, отступать назад": Бессмертный дал совет Зеленскому
10:55
Бегство Геращенко от Шария - плохая мина при еще более плохой игре мнение Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять