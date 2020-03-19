"Баночки лопнули": скандальный Сивохо проехался по "слугам народа"

Сергей Сивохо / УНИАН

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо набросился на нардепов от Слуги народа, которые собирали подписи для его увольнения. При этом он назвал народны избранников "консервами, которые вскрылись".

"Консервы вскрылись, баночки лопнули, и теперь видно. Сначала – первая волна атаки на инициативу президента (это когда была атака против Ермака). Сейчас – вторая волна, на меня. Для нас это знак, что, во-первых, мы движемся в правильном направлении, а во-вторых, люди себя проявляют", – заявил Сивохо в интервью для YouTube-канала Klymenko Time

При этом он считает, что запуск платформы примирения прошел успешно. Кроме того, он надеется, что консультативный совет с представителями ОРДЛО будет эффективным и поможет продвинуться в переговорах.

"Донбасс будем возвращать. А для этого необходимо иметь представление обо всех мнения общества. Общество у нас многослойное, нужно учесть позиции всех слоев общества. Собственно говоря, для этого и создана платформа – для общения и понимания, как мы будем возвращать Донбасс", – отметил скандальный советник секретаря СНБО.

Также он планирует посетить оккупированную территорию

"Я домой хочу. Конечно, хорошо бы, чтобы дом сразу вернулся. Ну, над этим придется поработать", – подытожил Сивохо.

Как ранее сообщал Главред, народные депутаты от Слуги народа потребовали уволить Сергея Сивохо с должности внештатного советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны.