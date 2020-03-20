Из Польши прибыли поезда с эвакуированными: что известно

Эвакуация, Польша / facebook.com/mvs.gov.ua

Эвакуационные поезда с украинскими гражданами прибыли в пятницу, 20 марта, из Польши. Всего вернулось более 1150 украинцев.

Отмечается, что у всех температура в пределах нормы, жалоб на самочувствие нет.

"Во Львовской области, на границе с Польшей, сотрудники Госпогранслужбы с представителями санитарно-карантинного подразделения встречают эвакуационные поезда. Ими уже вернулось более 1150 наших соотечественников", – говорится в сообщении пресс-службы МВД в Facebook.

Кроме того, всем пассажирам измеряли температуру и каждый прибывший подписал согласие на проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий.

В свою очередь, представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что пассажиропоток на границе продолжает уменьшаться. За стуки государственную границу пересекли около 25 500 человек.

По его словам, сейчас продолжают прибывать эвакуационные авиарейсы с украинцами, которые принимают аэропорты Киева, Харькова, Львова, Днепра и Одессы.

Как ранее сообщал Главред, стал известен график движения специальных поездов, на которых украинцы могут вернуться на родину из Польши.