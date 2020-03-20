Авакова поймали за необычным занятием прямо во время заседания Кабмина

Арсен Аваков / УНИАН

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время заседания Кабинета министров увлеченно играл в онлайн-игру на своем смартфоне.

Как утверждается в сообщении Центра противодействия коррупции в Тwitter, главу МВД увлекла игра под названием Ферма.

Обратим внимание, что Аваков играл в Ферму во время заседания Кабмина, на котором рассматривались вопросы, посвященные карантину и борьбе с коронавирусом.

"Глава МВД Арсен Аваков во время заседания правительства играл в онлайн-игру "Ферма" на своем смартфоне. Кабмин, кстати, рассматривал вопросы, вызванные пандемией коронавируса", - говорится в сообщении ЦПК.

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Обратим внимание что в трансляцию заседания Кабмина от 18 марта, опубликованную в YouTube, попали кадры с Аваковым.

Таймкод: 14:45:

Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюська сделал новый провокационный снимок: он сфотографировался стоящим на руках.