Во время карантина будут увеличены субсидии: названа сумма

Украинцам увеличат коммунальные субсидии на время карантина / УНИАН

В связи с введением в Украине с 12 марта карантина и просьбы работать из дома Кабинет министров Украины также планирует выделить получателям субсидий дополнительно около 300 гривен на оплату коммунальных услуг.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, дополнительную компенсацию во время карантина смогут получить три миллиона граждан, у которых оформлены субсидии.

Снизить суммы в платежках планируют путем увеличения на 50% социальных нормативов пользования электроэнергией, природным газом, подогревом воды, пользования горячей и холодной водой.

По словам чиновницы, во время карантина люди будут су3щетсвенно больше времени проводить дома и, соответственно, использовать больше ресурсов. Именно с этим связано решение правительства о выделении дополнительной помощи нуждающимся. Порядок предоставления субсидий более конструктивно обсудят 25 марта во время заседания Кабмина.

Как известно, в 2019 году средний размер субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг составил 1 200 гривен, размер льготы - 750 гривен.