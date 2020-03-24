Больницам Киева передадут дополнительные авто: кто получит

Верховная Рада / УНИАН

Верховная Рада отдаст больницам Киева автомобили из автопарка. Всего планируется передать на нужды медиков 25 машин.

По данным пресс-центра парламента в Facebook, данное решение принято для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19.

"Сегодня нашим врачам эти машины нужны больше, чем Верховной Раде", - отметил спикер Рады Дмитрий Разумков.

Отмечается, что авто получит Александровская клиническая больница, городские больницы №1, 2, 4, 9, детская инфекционная больница и городской репродуктивный центр.

Кроме того, данное решение парламента поддержали владельцы АЗС, которые решили передать более 40 000 литров горючего на нужды больниц.

Также в Раде напомнили, что ранее уже передали больницам четыре авто.

Как ранее сообщал Главред, мэр Виталий Кличко сообщил, что в Киеве продолжает распространяться коронавирус, отметив, что в столице зафиксированы 4 новых случая.